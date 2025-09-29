Tam zagrają polscy koszykarze w eliminacjach MŚ 2027

Między tymi spotkaniami zespół trenera Igora Milicica, szósta drużyna Eurobasketu 2025, zmierzy się na wyjeździe z Holandią (1 grudnia) oraz Łotwą (27 lutego). Polacy w MŚ 2019 w Chinach zajęli wysokie ósme miejsce, ale w kolejnym czempionacie (2023) już nie zagrali.

W 2026 roku Gdynia świętować będzie stulecie istnienia miasta.

- Gdynia to nowoczesne miasto, które od lat „oddycha” sportem, a koszykówka wpisana jest w jego DNA. Doceniamy konsekwentną i wielopoziomową pracę na rzecz polskiej koszykówki, dlatego ten wybór nie jest przypadkowy. Szukamy nowych miejsc, nowych przystani dla biało-czerwonych – po Katowicach, Gliwicach czy Sosnowcu czas obrać kurs na północ - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

Łotwa to najsilniejszy zespół w gr. F - podczas czempionatu globu na Filipinach w 2023 r. zajęła sensacyjnie piąte miejsce. W Eurobaskecie 2025, którego była współgospodarzem, została sklasyfikowana na 12. miejscu, po tym jak w 1/8 finału uległa Litwie.

Holandia i Austria trafiły do gr. F eliminacji MŚ z prekwalifikacji. Holendrzy byli najlepsi w swojej grupie (bilans 3-1), a Austriacy zajęli drugie miejsce (2-2).

- Obchody stulecia Gdyni to idealny moment na wydarzenia tej rangi. A mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata to coś, na co kibice czekali od dawna. To gwarancja emocji, a ja nie mam wątpliwości, że w Polsat Plus Arenie Gdynia nie zostanie ani jedno wolne miejsce. Zeszłoroczne Mistrzostwa Europy FIBA U20 w Gdyni pokazały że jesteśmy gotowi do organizacji spotkań pierwszej reprezentacji i to że gdynianie kochają koszykówkę - zapewnił dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Paweł Brutel cytowany na stronie federacji.

32 drużyny europejskie (w tym osiem z prekwalifikacji) rywalizować będą w eliminacjach MŚ na Starym Konynencie w dwóch etapach o 12 miejsc. Pierwszy z nich potrwa od listopada 2025 do lipca 2026. Awans do drugiego wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Potencjalni rywale biało-czerwonych w drugim etapie to zespoły z grupy E, w której znalazły się mistrzowie Europy i świata Niemcy oraz Izrael, Cypr i Chorwacja.

W II etapie walka toczyć się będzie od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup.

Z eliminacji MŚ 2023 Polska odpadła już po pierwszym etapie, przegrywając w grupie bezpośrednią rywalizację z Estonią. To spowodowało, że biało-czerwoni musieli uczestniczyć w prekwalifikacjach do Eurobasketu 2025 i wywalczyli je sportowo. W konsekwencji wycofania się Ukrainy z organizacji ME Polska otrzymała prawo do goszczenia jednej z grup. Mecze odbyły się w Katowicach przy niemal stuprocentowej frekwencji w Spodku.

IM, PAP