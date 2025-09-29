To z nim Alcaraz zagra w finale! Pojedynek na szczycie

Alcaraz, lider światowego rankingu, pokonał w półfinale rozstawionego z numerem czwartym Norwega Caspera Ruuda 3:6, 6:3, 6:4 i powalczy o ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna sensacja! Tenisowa gwiazda za burtą turnieju w Pekinie

Z kolei Fritz wyeliminował swojego rodaka Jensona Brooksby’ego, wygrywając 6:4, 6:3. Ma szansę na trzeci tytuł w bieżącym roku i 11. w karierze.

W czterech dotychczasowych pojedynkach Alcaraza z Fritzem Hiszpan był górą trzy razy, ale w tym ostatnim lepszy był Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup 6:3, 6:2.

W stolicy Japonii polskich singlistów nie było, natomiast w pierwszej rundzie debla odpadł Jan Zieliński, któremu partnerował Brazylijczyk Fernando Romboli.

MR, PAP