To z nim Alcaraz zagra w finale! Pojedynek na szczycie

Tenis

Najwyżej rozstawieni - Hiszpan Carlos Alcaraz (1.) i Amerykanin Taylor Fritz (2.) - spotkają się w finale tenisowego turnieju ATP 500 w Tokio.

fot. PAP
Carlos Alcaraz zagra z Taylorem Fritzem

Alcaraz, lider światowego rankingu, pokonał w półfinale rozstawionego z numerem czwartym Norwega Caspera Ruuda 3:6, 6:3, 6:4 i powalczy o ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze.

 

Z kolei Fritz wyeliminował swojego rodaka Jensona Brooksby’ego, wygrywając 6:4, 6:3. Ma szansę na trzeci tytuł w bieżącym roku i 11. w karierze.

 

W czterech dotychczasowych pojedynkach Alcaraza z Fritzem Hiszpan był górą trzy razy, ale w tym ostatnim lepszy był Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup 6:3, 6:2.

 

W stolicy Japonii polskich singlistów nie było, natomiast w pierwszej rundzie debla odpadł Jan Zieliński, któremu partnerował Brazylijczyk Fernando Romboli.

MR, PAP
