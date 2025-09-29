Tragedia w Hiszpanii. Nie żyje młody piłkarz

„El Pais” podał, że Ramirez doznał zatrzymania krążenia i otrzymał najpierw pomoc od swojego trenera, który ma uprawnienia ratownika medycznego. Do akcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej włączył się jeden z kibiców.

Po przyjeździe karetki zawodnik doznał drugiego zatrzymania krążenia. Ramirez został przewieziony do szpitala Valdecilla w Santander, gdzie zmarł po dwóch dniach.

IM, PAP