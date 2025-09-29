UEFA podjęła decyzję w sprawie Szymona Marciniaka! Polak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów

Czas na drugą kolejkę fazy ligowej Ligi Mistrzów. We wtorek i środę rozegrane zostaną kolejne spotkania największego europejskiego pucharu. Jak się okazuje, w jednym z nich doczekamy się polskiego akcentu.

UEFA ogłosiła bowiem składy sędziowskie na zbliżające się spotkania. Do prowadzenia jednego z meczów został wyznaczony Szymon Marcinak. Polak będzie rozjemcą starcia Borussia Dortmund - Athletic Club.

Na linach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Wojciech Myć wystąpi w roli czwartego sędziego. Za system VAR będzie odpowiedzialny Holender Pol van Boekel, a jego asystentem będzie Portugalczyk Tiago Martins.

AA, Polsat Sport