UEFA podjęła decyzję w sprawie Szymona Marciniaka! Polak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów
Szymon Marciniak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów. Polak będzie arbitrem podczas środowego spotkania drugiej kolejki fazy ligowej Borussia Dortmund - Athletic Club.
- Rozpoczyna się druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów
- Szymon Marciniak poprowadzi mecz Borussia Dortmund - Athletic Club
- Na liniach Marciniakowi pomagać będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik
Czas na drugą kolejkę fazy ligowej Ligi Mistrzów. We wtorek i środę rozegrane zostaną kolejne spotkania największego europejskiego pucharu. Jak się okazuje, w jednym z nich doczekamy się polskiego akcentu.
UEFA ogłosiła bowiem składy sędziowskie na zbliżające się spotkania. Do prowadzenia jednego z meczów został wyznaczony Szymon Marcinak. Polak będzie rozjemcą starcia Borussia Dortmund - Athletic Club.
Na linach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Wojciech Myć wystąpi w roli czwartego sędziego. Za system VAR będzie odpowiedzialny Holender Pol van Boekel, a jego asystentem będzie Portugalczyk Tiago Martins.
