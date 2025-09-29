Migranci wejdą do reprezentacji Polski? "Największym problemem jest młodzież, którą mamy"

Krystian NatońskiInne

- Najlepszym materiałem na dobrego sportowca to dziecko imigrantów w pierwszym albo w drugim pokoleniu. I to najlepiej widać na reprezentacji Niemiec, Wielkiej Brytanii i czasami Francji. W piłce nożnej to się idealnie sprawdza i my dochodzimy do tej samej prawidłowości - mówi otwarcie Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Migranci wejdą do reprezentacji Polski? "Największym problemem jest młodzież, którą mamy"
fot. PAP
Zdaniem Tomasza Majewskiego (na zdj.) niedługo Polskę może reprezentować wiele dzieci imigrantów, np. z Ukrainy

Majewski był gościem poniedziałkowego wydania "Polsat Sport Talk", w którym opowiedział o kondycji polskiej lekkoatletyki, ale i sportu. Zauważalny jest problem z niżem demograficznym w naszym kraju, co przekłada się na mniejszą liczbę utalentowanej młodzieży. Receptą na rozwiązanie tego problemu może być naturalizowanie dzieci imigrantów, którzy z różnych względów opuścili swoje ojczyzny.

 

- Najlepszym materiałem na dobrego sportowca to dziecko imigrantów w pierwszym albo w drugim pokoleniu. I to najlepiej widać na reprezentacji Niemiec, Wielkiej Brytanii i czasami Francji. W piłce nożnej to się idealnie sprawdza i my dochodzimy do tej samej prawidłowości. Mamy teraz masę świetnej młodzieży z Ukrainy, Białorusi i czasami z Rosji w przypadku tych, którzy uciekli z kraju, bo nie zgadzali się z polityką. U nas w lekkiej atletyce jest trudniej, bo są dyskwalifikowani i właściwie nie powinni brać udziału w żadnej rywalizacji. A to są ludzie, którzy mieszkają w Polsce, będą mieszkać w Polsce, te dzieciaki będą trenować, bo tego chcą, ale ich droga do reprezentowania Polski jest bardzo trudna. To jeszcze bardziej uderzy w nieoczywiste dyscypliny, w których mamy małe tradycje, ale duże tradycje są na Ukrainie. To widać po sportach artystycznych jak gimnastyka i tańce - zaznaczył Majewski.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Na więcej nie było nas stać". Mistrz świata dosadnie o brązie Polaków

 

Jeszcze jakiś czas temu obecność "obcokrajowca" w reprezentacji Polski w danej dyscyplinie wywoływała szereg dyskusji, ale w dzisiejszych realiach nie jest to żadne zaskoczenie. To naturalny proces, który często rozpoczyna się od przeprowadzki rodziców do danego kraju i wychowanie tam potomstwa. Dlatego w przypadku Polski można spodziewać się wielu sportowców z Ukrainy, ale i Białorusi czy Rosji, którzy będą chcieli reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.

 

- To jest naturalne, że ci ludzie mieszkając w Polsce będą wysyłać te dzieciaki na takie sporty i będą szukać takich sportów. I dzięki temu możemy zyskać, mając sukcesy. To jest jedna z cząstek całego systemu. Największym problemem jest młodzież, którą mamy. Jest jej mniej, a zdolnych do sportu jeszcze mniej, więc podstawa tej piramidy bardzo się zmniejsza. W zasadzie to jest rywalizacja między sportami, kto jakąkolwiek młodzież nadającą się do trenowania zgarnie i namówi do trenowania tego sportu. To jest problem, który będzie uderzał w przyszłości - przyznaje dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

 

Fragment rozmowy z Tomaszem Majewskim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BIAŁORUŚINNELEKKOATLETYKAPOLSAT SPORT TALKROSJATOMASZ MAJEWSKIUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Za nami Kongres Sport Biznes Samorząd w Lublinie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 