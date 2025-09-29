WTA w Pekinie: Amanda Anisimova - Karolina Muchova na żywo. Relacja live i wynik online
Amanda Anisimova kontra Karolina Muchova to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Anisimova - Muchova na Polsatsport.pl.
Anisimova i Muchova zmierzą się w ramach 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Wcześniejsze rundy przebrnęły bez większych problemów.
W przeszłości Anisimova i Muchova zmierzyły się tylko raz. W drugiej rundzie Roland Garros 2022 zwyciężyła Amerykanka.
Jak będzie tym razem w Chinach?
