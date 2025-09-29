WTA w Pekinie: Amanda Anisimova - Karolina Muchova na żywo. Relacja live i wynik online

Tenis

Amanda Anisimova kontra Karolina Muchova to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Anisimova - Muchova na Polsatsport.pl.

Anisimova i Muchova zmierzą się w ramach 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Wcześniejsze rundy przebrnęły bez większych problemów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja mistrzyni Wimbledonu! Koniec sezonu?

 

W przeszłości Anisimova i Muchova zmierzyły się tylko raz. W drugiej rundzie Roland Garros 2022 zwyciężyła Amerykanka. 


Jak będzie tym razem w Chinach?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Anisimova - Muchova na Polsatsport.pl. 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AMANDA ANISIMOVAKAROLINA MUCHOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W PEKINIE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 