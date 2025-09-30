Alcaraz bezkonkurencyjny w Tokio! Srogi rewanż Hiszpana

Carlos Alcaraz pokonał Taylora Fritza 6:4, 6:4 w finale turnieju rangi ATP 500 w Tokio. Hiszpan był rozstawiony w stolicy Hiszpanii z numerem 1, Amerykanin z "dwójką". Alcaraz wziął w ten sposób rewanż na Fritzu za porażkę w Laver Cup sprzed 9 dni.

fot. PAP
Carlos Alcaraz
  • Carlos Alcaraz pokonał Caspera Ruuda w półfinale turnieju w Tokio
  • Fritz wyeliminował w półfinale swojego rodaka Jensona Brooksby’ego
  • Alcaraz i Fritz mają za sobą cztery pojedynki, z czego Hiszpan wygrał trzy
  • W poprzednim starciu lepsi okazali się Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup
  • Alcaraz wygrał pierwszy set z Fritzem 6:4
  • Hiszpański lider rankingu kontrolował drugi set, wygrywając go 6:4
  • Alcaraz zdobył ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze

W półfinale w Tokio hiszpański tenisista miał trudniejsze zadanie niż jego finałowy rywal. Alcaraz pokonał rozstawionego z numerem czwartym Norwega Caspera Ruuda 3:6, 6:3, 6:4. Fritz w 1/2 finału wyeliminował swojego rodaka Jensona Brooksby’ego, wygrywając 6:4, 6:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak wraca po kontuzji. Od razu szykuje się wielki rewanż. Jak na Wimbledonie

 

W czterech dotychczasowych pojedynkach Alcaraza z Fritzem Hiszpan był górą trzy razy, ale w tym ostatnim lepszy był Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup 6:3, 6:2.

 

W stolicy Japonii Fritz również chciał utrzeć nosa liderowi rankingu. W pierwszym secie miał szansę przełamać Alcaraza, ale ten przetrzymał napór przeciwnika i sam odebrał serwis Amerykaninowi w 9. gemie. Chwilę później przypieczętował triumf w partii w stosunku 6:4.

 

Poziom gry Alcaraza nie spadł także w drugiej odsłonie. Hiszpański lider rankingu był konsekwentny i szybko przełamał Fritza. W kolejnych minutach kontrolował wydarzenia na korcie i ponownie odebrał podanie rywalowi. Zbyt szybko chciał jednak "przywitać się z gąską" i sam stracił swój serwis przy stanie 5:2. Mecz zakończył po godzinie i 31 minutach efektownym skrótem, ponownie wygrywając seta 6:4.

 

Alcaraz tym samym wywalczył ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze.

 

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz 6:4, 6:4

 

psl, Polsat Sport
