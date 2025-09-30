Alcaraz bezkonkurencyjny w Tokio! Srogi rewanż Hiszpana

W półfinale w Tokio hiszpański tenisista miał trudniejsze zadanie niż jego finałowy rywal. Alcaraz pokonał rozstawionego z numerem czwartym Norwega Caspera Ruuda 3:6, 6:3, 6:4. Fritz w 1/2 finału wyeliminował swojego rodaka Jensona Brooksby’ego, wygrywając 6:4, 6:3.

W czterech dotychczasowych pojedynkach Alcaraza z Fritzem Hiszpan był górą trzy razy, ale w tym ostatnim lepszy był Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup 6:3, 6:2.

W stolicy Japonii Fritz również chciał utrzeć nosa liderowi rankingu. W pierwszym secie miał szansę przełamać Alcaraza, ale ten przetrzymał napór przeciwnika i sam odebrał serwis Amerykaninowi w 9. gemie. Chwilę później przypieczętował triumf w partii w stosunku 6:4.

Poziom gry Alcaraza nie spadł także w drugiej odsłonie. Hiszpański lider rankingu był konsekwentny i szybko przełamał Fritza. W kolejnych minutach kontrolował wydarzenia na korcie i ponownie odebrał podanie rywalowi. Zbyt szybko chciał jednak "przywitać się z gąską" i sam stracił swój serwis przy stanie 5:2. Mecz zakończył po godzinie i 31 minutach efektownym skrótem, ponownie wygrywając seta 6:4.

Alcaraz tym samym wywalczył ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze.

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz 6:4, 6:4

psl, Polsat Sport