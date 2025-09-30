Alcaraz jest obecnie liderem światowego rankingu ATP. W półfinale hiszpański tenisista miał trudniejsze zadanie niż jego finałowy rywal. Alcaraz pokonał rozstawionego z numerem czwartym Norwega Caspera Ruuda 3:6, 6:3, 6:4 i powalczy o ósmy tytuł w tym sezonie i 24. w karierze.

Fritz w rankingu najlepszych tenisistów świata znajduje się na piątym miejscu, ale w Japonii jest rozstawiony z dwójką. W półfinale Amerykanin wyeliminował swojego rodaka Jensona Brooksby’ego, wygrywając 6:4, 6:3. Ma szansę na trzeci tytuł w bieżącym roku i 11. w karierze.

W czterech dotychczasowych pojedynkach Alcaraza z Fritzem Hiszpan był górą trzy razy, ale w tym ostatnim lepszy był Amerykanin, który wygrał w turnieju Laver Cup 6:3, 6:2.

W stolicy Japonii polskich singlistów nie było, natomiast w pierwszej rundzie debla odpadł Jan Zieliński, któremu partnerował Brazylijczyk Fernando Romboli.

psl, Polsat Sport