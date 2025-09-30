Bartosz Kurek odpowiedział. "Środowisko siatkarskie jest troszeczkę rozpieszczone"

Siatkówka

Polscy siatkarze we wtorek wrócili do kraju z brązowymi medalami mistrzostw świata, wywalczonymi podczas czempionatu na Filipinach. Głos na temat zakończonego turnieju w rozmowie z Polsatem Sport zabrał kapitan Biało-Czerwonych Bartosz Kurek.

fot. PAP
Bartosz Kurek wypowiedział się po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw świata

Polacy na tegorocznym mistrzostwach świata wywalczyli brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce narodową drużynę Czech. Niektórzy nie są do końca zadowoleni z tego wyniku, ponieważ mieli nadzieję na krążek z najcenniejszego kruszcu. Głos w tej sprawie zabrał Bartosz Kurek.

 

- Środowisko siatkarskie jest troszeczkę rozpieszczone. Dostaje dużo od nas, kadry żeńskiej i plażowiczów. Nie chciałbym być złym prorokiem, bo mam nadzieję, że nasza dyscyplina będzie się rozwijać, ale nie chcę, żebyśmy się kiedyś obudzili i żałowali, że takiego brązowego medalu na mistrzostwach świata nie doceniliśmy - stwierdził zawodnik w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze wrócili z Filipin. Kibice przywitali ich na lotnisku (ZDJĘCIA)

 

Warto przypomnieć, że Kurek z powodu kontuzji nie mógł wziąć udziału w półfinałowym starciu mistrzostw świata, w którym Polacy przegrali z Włochami. Jak wyglądał ten mecz z perspektywy kapitana naszej kadry?

 

- Dla mnie osobiście to był najtrudniejszy moment podczas tych mistrzostw. Fajnie jest oglądać, jak chłopaki wygrywają, natomiast najgorsza rzecz to siedzieć z boku i obserwować taki trudny mecz, w którym nie wszystko układa się po naszej myśli. Trzeba oddać szacunek Włochom - zagrali bardzo dobrze. Myślę, że mieliśmy szanse. Nie zeszliśmy z boiska tak zawiedzeni, że nie mieliśmy żadnych szans. Trzeba wspomnieć o tym, że cały czas jesteśmy w czołówce. Chociaż przegraliśmy ten mecz, to przy odrobinie lepszej grze mogliśmy być w finale. To na pewno będzie kopniak, żeby jeszcze mocniej pracować w przyszłym sezonie - ocenił Kurek.

 

Brązem mistrzostw świata polscy siatkarze zakończyli ten sezon reprezentacyjny. Oprócz trzeciego miejsca na czempionacie globu Biało-Czerwoni w 2025 roku sięgnęli po złoto Ligi Narodów.

 

AA, Polsat Sport
