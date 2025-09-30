Dobre wieści z Australii. Polacy z awansami

Kacper Sztuba zajął drugie miejsce w eliminacjach konkurencji C1 w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. Do zaplanowanych na czwartek półfinałów wśród kobiet awansowała też Klaudia Zwolińska, która miała 17. wynik.

fot. Rafał Oleksiewicz
Sztuba uzyskał czas 94,11, a lepszy od niego w tym etapie rywalizacji był tylko Czech Adam Kral - 93,56.

 

Michał Wiercioch zajął 31. miejsce - pierwsze, które nie zapewniło awansu do półfinału, a 42. był Szymon Nowobilski.

 

Wśród kobiet na 17. pozycji uplasowała się Zwolińska i będzie kontynuować zmagania w tej konkurencji, a odpadły 35. Aleksandra Góra oraz 43. Hanna Danek. W eliminacjach najszybciej popłynęła Nuria Vilarrubla z Hiszpanii.

 

We wtorek w Penrith w planie jest jeszcze rywalizacja drużynowa w C1.

