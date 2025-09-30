Czas na inaugurację Eurocupu. Ekipa Śląska Wrocław pod wodzą łotewskiego szkoleniowca Ainarsa Bagatskisa zacznie rywalizację w grupie A Pucharu Europy. Pierwszym rywalem polskiej drużyny jest Neptunas Kłajpeda.

Poza ekipą z Litwy, Śląsk w grupie zmierzy się jeszcze z : Aris Saloniki, Bahcesehir Koleji Stambuł, BAXI Manresa, Olimpija Ljubljana, Hapoel Jerozolima, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer Wenecja oraz Towers Hamburg.

W zeszłym sezonie Śląsk występował w Lidze Mistrzów, gdzie wygrał tylko jeden mecz.

Zaś dwa lata temu koszykarze z Wrocławia, grając w Pucharze Europy, zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, wygrywając dwa mecze, a rok wcześniej tylko raz cieszyli się ze zwycięstwa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Neptunas Kłajpeda na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 19:00.

MR, Polsat Sport