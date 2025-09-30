Historyczny moment dla polskiej siatkówki! Złoty medal mistrzostw świata

W tym roku Biało-Czerwoni wrócili z czempionatu globu rozgrywanego na Filipinach z brązowymi medalami. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Czechów. Na dzień powrotu Polaków do kraju przypadła siódma rocznica innego wielkiego sukcesu. 30 września 2018 roku polscy siatkarze sięgnęli po mistrzostwo świata.

Nasza kadra, za sterami której stał wtedy Vital Heynen, w finale czempionatu zmierzyła się z Brazylijczykami. Biało-Czerwoni podczas spotkania rozgrywanego w Turynie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w trzech setach (28:26, 25:20, 25:23).

Najwięcej punktów w tym starciu zdobył Bartosz Kurek (24). Dobrym występem mogli pochwalić się też Michał Kubiak (12) i Artur Szalpuk (10). Po drugiej stronie siatki najlepiej prezentowali się natomiast Wallace De Souza (14) i Douglas Souza (11).

To było trzecie starcie Polski z Brazylią w finale mistrzostw świata. W 2006 roku w Tokio górą byli siatkarze Canarinhos (3:0); w 2014 w Katowicach Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:1. W Turynie znów wygrali Polacy, którzy po raz trzeci w historii (triumfowali także w 1974 roku w Meksyku) sięgnęli po mistrzostwo świata!

Poniżej prezentujemy składy obu drużyn na to spotkanie i skrót historycznego meczu.

Polska – Brazylia 3:0 (28:26, 25:20, 25:23)



Polska: Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Artur Szalpuk, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek – Pawel Zatorski (libero) oraz Dawid Konarski, Jakub Kochanowski, Grzegorz Łomacz. Trener: Vital Heynen.



Brazylia: Bruno Mossa Rezende, Wallace De Souza, Luiz Felipe Marques Fonteles, Maurício Souza, Douglas Souza, Lucas Saatkamp – Thales Hoss (libero) oraz Isac Santos, Evandro M. Guerra, William Arjona, Maique Reis Nascimento (libero), Lucas Eduardo Loh, Eder Carbonera. Trener: Renan Dal Zotto.



Sędziowie: Fabrizio Pasquali (Włochy) – Hernan Gonzalo Casamiquela (Argentyna).

Skrót meczu Polska - Brazylia w finale mistrzostw świata 2018:

AA, Polsat Sport