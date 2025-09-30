Hit w Ekstraklasie. Pogoń ogłosiła nowego trenera

Thomasberg przyszedł na świat 15 października 1974 roku w Haverslev. Ma za sobą bogatą karierę piłkarską, w trakcie której reprezentował barwy Aalborg BK oraz FC Midtjylland. Wraz z Aalborgiem w 1995 oraz 1999 roku wywalczył mistrzostwo Danii. Łącznie rozegrał 233 mecze w najwyższej lidze duńskiej, w których zdobył 24 gole.

ZOBACZ TAKŻE: San Siro zostanie zburzone? Zapadła decyzja

Karierę trenerską rozpoczął w 2004 roku, pełniąc rolę asystenta trenera w FC Midtjylland. Potem zasiadał jako pierwszy trener na ławce szkoleniowej „Wilków”, a także zespołów FC Hjorring, FC Fredericia i Hobro IK. Z tym ostatnim klubem w sezonie 2016/17 wywalczył awans do Superligaen. W 2018 roku Thomasberg jako pierwszy trener podpisał kontrakt z Randers FC, w którym wcześnie (w latach 2013-17) pełnił rolę trenera asystenta. Z tym klubem w 2021 roku wywalczył Puchar Danii, a także awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

W 2023 roku duński szkoleniowiec został wykupiony z Randers przez FC Midtjylland, a więc klub, który prowadził już w latach 2008-09 i w którym grał jako piłkarz. Jako szkoleniowiec „Wilków” w sezonie 2023/24 wywalczył mistrzostwo Danii, a w sezonie 2024/25 wicemistrzostwo kraju. W ciągu ostatnich 2,5 roku poprowadził zespół z Herning w 115 meczach, w których zanotował 66 zwycięstw, 22 remisy oraz 27 porażek. W meczach ligowych osiągnął wraz z drużyną bardzo dobrą średnią 1,90 punktu na mecz.

Jako szkoleniowiec Midtjylland nowy trener „Dumy Pomorza” rywalizował też w europejskich pucharach: eliminacjach i Ligi Mistrzów oraz Lidze Konferencji i Lidze Europy. W tych ostatnich rozgrywkach FC Midtjylland w zeszłym sezonie dotarł do 1/16 finału, w której uległ w dwumeczu hiszpańskiemu Realowi Sociedad.

Thomasberg na ławce trenerskiej Pogoni zastąpi Roberta Kolendowicza, który pełnił tę rolę przez 13 miesięcy. W dwóch ostatnich pojedynkach ligowych w charakterze tymczasowego pierwszego trenera występował Tomasz Grzegorczyk. Pod wodzą Grzegorczyka Pogoń poniosła dwie porażki - z Lechią Gdańsk 3:4 i Legią Warszawa 0:1.

Co ciekawe, w 2017 roku Pogoń także będąc prowadzona przez tymczasowego trenera Rafała Janasa i też po przegranej z Legią zatrudniła cudzoziemca na stanowisku trenerskim. Był nim Kosta Runjaic, który doprowadził „Portowców” dwukrotnie do trzeciego miejsca na koniec sezonu ligowego. Niemiec prowadził Pogoń w 126 meczach ekstraklasy, co jest rekordowym osiągnięciem w historii klubu ze Szczecina.