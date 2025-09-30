Kamil Semeniuk podsumował mistrzostwa. Jaką ocenę dał naszej reprezentacji?

Polacy z tegorocznych mistrzostw świata przywieźli brązowe medale. Biało-Czerwoni w meczu o trzecie miejsce pokonali narodową drużynę Czech.

Jak mistrzostwa ocenił Kamil Semeniuk?

- W skali 1-10, to daje tym mistrzostwom ocenę 8. Powiedziałbym, że cały sezon reprezentacyjny to taka 7-8. Z dwóch wielkich imprez przywieźliśmy dwa medale, jeden złoty i jeden brązowy. Apetyty były większe, ale te mistrzostwa świata były dziwnie. Wiele potęg siatkarskich odpadło na wczesnym etapie turnieju, a my mimo wszystko dotrwaliśmy do samego końca. Nie było też łatwo wyjść po przegranym półfinale i zagrać o brąz. Wyszliśmy, może nie w jakimś fantastycznym stylu, ale wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Wróciliśmy do Polski z kolejnym medalem mistrzostw świata. Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że to kolejny turniej w naszym wykonaniu, z którego przywozimy medal. To może być dla niektórych oklepane, ale chyba tylko my - jako siatkówka - możemy w sportach drużynowych pochwalić się taką skutecznością na wielkich turniejach - podsumował siatkarz w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem.

Reprezentant Polski wypowiedział się także na temat głębi składu naszej kadry. Należy przypomnieć, że Biało-Czerwoni w tym sezonie kilka razy musieli mierzyć się z kontuzjami.

- To był naprawdę bardzo długi turniej i właśnie ta głębia składu była tym game-changerem. W tym sezonie mieliśmy bardzo dużo przygód z kontuzjami, nie ominęły nas także na mistrzostwach świata. Mamy mocny skład, nie tylko tę 14, bo przed selekcją na mundial byli zawodnicy, którzy prezentowali się z bardzo dobrej strony na wysokim poziomie. Dzięki temu, że mamy tak wyrównany skład, potrafili wychodzić z różnych opresji - ocenił.

Brązem mistrzostw świata polscy siatkarze zakończyli ten sezon reprezentacyjny. Oprócz trzeciego miejsca na czempionacie globu Biało-Czerwoni w 2025 roku sięgnęli po złoto Ligi Narodów.

