Kiedy Jan Urban ogłosi powołania? Już wszystko jasne

Z ekipą z Oceanii, która jest już pewna awansu na mistrzostwa świata 2026, polscy piłkarze zmierzą się 9 października, a o punkty z Litwą powalczą trzy dni później.

Najbliższe zgrupowanie zapowiada się na znacznie spokojniejsze niż wrześniowe, gdy Urban, następca Michała Probierza, debiutował w roli selekcjonera, a po aferze z opaską kapitana do kadry wrócił Robert Lewandowski.

Spokój w kadrze narodowej zapewniły przede wszystkim ostatnie wyniki w kwalifikacjach mundialu - remis z Holandią 1:1 w Rotterdamie 4 września i zasłużone zwycięstwo 3:1 nad Finlandią trzy dni później w Chorzowie.

Pod względem logistycznym najbliższy czas dla kadry narodowej i PZPN też nie wydaje się uciążliwy, choćby z racji niewielkiej odległości do Kowna oraz faktu, że ten mecz kończy zgrupowanie.

Atmosfera w reprezentacji i wokół niej wyraźnie się poprawiła, wielu podopiecznych Urbana odgrywa coraz ważniejsze role w swoich klubach, więc kibice mogą z optymizmem czekać na kolejne mecze. Nawet mimo faktu, że kilku zawodników leczy obecnie kontuzje - m.in. Nicola Zalewski i od wielu tygodni Jakub Moder.

- Lista powołanych piłkarzy zostanie ogłoszona w najbliższy piątek, czyli dzień po meczach Ligi Konferencji i Ligi Europy. Zgrupowanie w Katowicach rozpocznie się w poniedziałek, 6 października. Zbiórkę przewidziano do godz. 16. Bazą ponownie będę hotel Monopol. Sztab szkoleniowy reprezentacji stawi się tam już w niedzielę - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy reprezentacji Emil Kopański.

Podczas dwóch poprzednich zgrupowań kadrowicze trenowali na nowym obiekcie GKS Katowice, ale tym razem sytuacja jest nieco inna i prawdopodobnie będą musieli co najmniej raz skorzystać z innego boiska. Powodem jest fakt, że 10 października na Arenie Katowice odbędzie się mecz eliminacji ME do lat 21 Polska - Czarnogóra.

- Trwają jeszcze ostatnie ustalenia dotyczące naszego planu treningowego w Katowicach. W czwartek lub piątek podamy dokładny plan zgrupowania - zapowiedział Kopański.

Towarzyska potyczka z Nową Zelandią odbędzie się w czwartkowy wieczór na Superauto.pl Stadionie Śląskim (godz. 20.45), a kadrowicze pozostaną w kraju do sobotniego przedpołudnia. Wówczas wyruszą na Litwę.

- Wylot z Katowic do Kowna planowany jest na ok. godz. 11. Po dotarciu na miejsce, obiedzie i odpoczynku kadra ma zaplanowany oficjalny trening na tamtejszym stadionie - dodał rzecznik kadry.

Biało-Czerwoni będą mogli liczyć na Litwie na głośny doping swoich fanów. PZPN już wcześniej informował, że w związku z dużym zapotrzebowaniem i dzięki dobrej współpracy z litewską federacją udało się zdobyć dodatkową pulę biletów.

– Zainteresowanie tym meczem jest wśród polskich kibiców ogromne. Możemy spodziewać się obecności kilku tysięcy naszych fanów. Łączna liczba wejściówek dostępnych dla polskich kibiców w dystrybucji prowadzonej przez PZPN będzie jedną z największych w historii, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe naszej reprezentacji w kwalifikacjach do wielkich turniejów – przyznał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, cytowany na stronie federacji.

Reprezentacja Polski po pięciu meczach grupy G eliminacji MŚ zgromadziła 10 punktów i zajmuje drugie miejsce. Taki sam dorobek punktowy, ale w czterech spotkaniach, ma prowadząca w tabeli Holandia.

PAP