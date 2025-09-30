Klub PlusLigi sprowadził wielką gwiazdę. Kibice oszaleją na jego punkcie?

Do rozpoczęcia sezonu w PlusLidze zostało jeszcze sporo czasu, ale w Częstochowie już teraz zacierają ręce na zmagania 2025/2026. Tamtejsza Steam Hemarpol Politechnika zbudowała mocny skład, w którym znajduje się m.in. Luciano De Cecco. Jak podkreśla prezes klubu Łukasz Żygadło, zainteresowanie jego osobą jest wśród kibiców spod Jasnej Góry olbrzymie.

fot. FIVB
Luciano De Cecco (z lewej)

De Cecco to legendarny rozgrywający, który grał w największych włoskich klubach, takich jak Piacenza, Perugia, Cucine Lube Civitanova oraz Modena. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Italii, czterokrotnie po Puchar Włoch i dwukrotnie po Superpuchar Włoch. Do tego w swoim dorobku posiada dwa medale w Lidze Mistrzów oraz szereg innych krążków w różnych rozgrywkach. Z reprezentacją Argentyny wywalczył brąz na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

 

Jego przenosiny do Częstochowy śmiało można nazwać hitem transferowym. Argentyńczyk jeszcze nie miał okazji występować w PlusLidze.

 

- Luciano dojechał już w poniedziałek i we wtorek zaczyna treningi. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Analizował nasze sparingi, więc widzę, że jest zaangażowany, widzi potencjał i to jest najważniejsze - zaznacza Żygadło w "Polsat SiatCast".

 

Jak można było się spodziewać, zainteresowanie jego osobą jest w Częstochowie bardzo spore. Pod Jasną Górą w przeszłości nie brakowało wielkich gwiazd za sprawą legendarnego AZS-u Częstochowa. Nie zmienia to jednak faktu, że siatkarza takiego formatu nie było w "Świętym Mieście" już dawno.

 

- Mamy sygnały, że jest duże zainteresowanie kupnem koszulki z jego nazwiskiem. Kibice mając możliwość zobaczenia Luciano w Sosnowcu na meczu kadry, pojechali go zobaczyć. Ale w naszym składzie jest nie tylko Luciano. W tym roku mamy bardzo ciekawych zawodników. I dotyczy to nie tylko tych doświadczonych, ale i młodych zawodników - przyznaje Żygadło.

 

Nadchodzący sezon zapowiada się bardzo interesująco w Częstochowie. W składzie Politechniki oprócz De Cecco są m.in. czeski atakujący Patrik Indra oraz francuski atakujący Samuel Jeanlys. Trenerem będzie były znakomity hiszpański zawodnik Guillermo Falasca. Ubiegłoroczny beniaminek PlusLigi zadebiutuje też w europejskich pucharach, a konkretnie w Pucharze Challenge.

 

 

Fragment rozmowy z Łukaszem Żygadło w załączonym materiale wideo.

