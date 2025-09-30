Klub PlusLigi sprowadził wielką gwiazdę. Kibice oszaleją na jego punkcie?

De Cecco to legendarny rozgrywający, który grał w największych włoskich klubach, takich jak Piacenza, Perugia, Cucine Lube Civitanova oraz Modena. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Italii, czterokrotnie po Puchar Włoch i dwukrotnie po Superpuchar Włoch. Do tego w swoim dorobku posiada dwa medale w Lidze Mistrzów oraz szereg innych krążków w różnych rozgrywkach. Z reprezentacją Argentyny wywalczył brąz na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Jego przenosiny do Częstochowy śmiało można nazwać hitem transferowym. Argentyńczyk jeszcze nie miał okazji występować w PlusLidze.

- Luciano dojechał już w poniedziałek i we wtorek zaczyna treningi. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Analizował nasze sparingi, więc widzę, że jest zaangażowany, widzi potencjał i to jest najważniejsze - zaznacza Żygadło w "Polsat SiatCast".

ZOBACZ TAKŻE: Okiem Diabła: Słodko-gorzki rok 2025 naszej kadry

Jak można było się spodziewać, zainteresowanie jego osobą jest w Częstochowie bardzo spore. Pod Jasną Górą w przeszłości nie brakowało wielkich gwiazd za sprawą legendarnego AZS-u Częstochowa. Nie zmienia to jednak faktu, że siatkarza takiego formatu nie było w "Świętym Mieście" już dawno.

- Mamy sygnały, że jest duże zainteresowanie kupnem koszulki z jego nazwiskiem. Kibice mając możliwość zobaczenia Luciano w Sosnowcu na meczu kadry, pojechali go zobaczyć. Ale w naszym składzie jest nie tylko Luciano. W tym roku mamy bardzo ciekawych zawodników. I dotyczy to nie tylko tych doświadczonych, ale i młodych zawodników - przyznaje Żygadło.

Nadchodzący sezon zapowiada się bardzo interesująco w Częstochowie. W składzie Politechniki oprócz De Cecco są m.in. czeski atakujący Patrik Indra oraz francuski atakujący Samuel Jeanlys. Trenerem będzie były znakomity hiszpański zawodnik Guillermo Falasca. Ubiegłoroczny beniaminek PlusLigi zadebiutuje też w europejskich pucharach, a konkretnie w Pucharze Challenge.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fragment rozmowy z Łukaszem Żygadło w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport