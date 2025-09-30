Informację o kontuzji Kownackiego i czekającej go długiej przerwie w grze przekazała Hertha w komunikacie na swoich profilach społecznościowych

"Szybkiego powrotu do zdrowia, drogi Dawidzie!" - dodano.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Jan Urban ogłosi powołania? Już wszystko jasne

Kownacki doznał urazu w niedzielnym meczu ligowym na wyjeździe z FC Nuernberg (3:0), który rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w trakcie drugiej połowy, strzelił gola w 85. minucie, ustalając wynik spotkania, ale pięć minut później musiał zostać zmieniony.

28-latek jest siedmiokrotnym reprezentantem Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 w Rosji.

PAP