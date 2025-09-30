Koszmar Dawida Kownackiego! Kolejna kontuzja i długa przerwa
Dawid Kownacki, wypożyczony przed tym sezonem z Werderu Brema do grającej na zapleczu niemieckiej ekstraklasy Herthy Berlin, doznał kontuzji stawu skokowego. Jak poinformował jego klub, 28-letni piłkarz będzie pauzować prawdopodobnie do końca roku.
Informację o kontuzji Kownackiego i czekającej go długiej przerwie w grze przekazała Hertha w komunikacie na swoich profilach społecznościowych
"Szybkiego powrotu do zdrowia, drogi Dawidzie!" - dodano.
Kownacki doznał urazu w niedzielnym meczu ligowym na wyjeździe z FC Nuernberg (3:0), który rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w trakcie drugiej połowy, strzelił gola w 85. minucie, ustalając wynik spotkania, ale pięć minut później musiał zostać zmieniony.
28-latek jest siedmiokrotnym reprezentantem Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 w Rosji.Przejdź na Polsatsport.pl