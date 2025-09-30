Koszmar Dawida Kownackiego! Kolejna kontuzja i długa przerwa

Piłka nożna

Dawid Kownacki, wypożyczony przed tym sezonem z Werderu Brema do grającej na zapleczu niemieckiej ekstraklasy Herthy Berlin, doznał kontuzji stawu skokowego. Jak poinformował jego klub, 28-letni piłkarz będzie pauzować prawdopodobnie do końca roku.

Koszmar Dawida Kownackiego! Kolejna kontuzja i długa przerwa
Fot. PAP
Dawid Kownacki

Informację o kontuzji Kownackiego i czekającej go długiej przerwie w grze przekazała Hertha w komunikacie na swoich profilach społecznościowych

 

"Szybkiego powrotu do zdrowia, drogi Dawidzie!" - dodano.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Jan Urban ogłosi powołania? Już wszystko jasne

 

Kownacki doznał urazu w niedzielnym meczu ligowym na wyjeździe z FC Nuernberg (3:0), który rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w trakcie drugiej połowy, strzelił gola w 85. minucie, ustalając wynik spotkania, ale pięć minut później musiał zostać zmieniony.

 

28-latek jest siedmiokrotnym reprezentantem Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 w Rosji.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DAWID KOWNACKINIEMCYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Izrael - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 