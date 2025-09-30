Królewskie powitanie siatkarzy. "Szukajcie większego placu, bo w 2028 wrócimy ze złotem"

Podopieczni trenera Gianlorenzo Blenginiego od początku czempionatu prezentowali się znakomicie, przechodząc przez fazę grupową z kompletem zwycięstw. Bułgarzy wygrali kolejno z Niemcami (3:0), Słowenią (3:2) i Chile (3:0), wychodząc do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie E.

W fazie pucharowej mistrzostw świata "Junacy" odprawili gładko Portugalię (3:0), następnie po pełnym emocji pięciosetowym boju pokonali w ćwierćfinale USA, a w półfinale wygrali 3:1 z Czechami. Jedynej porażki w rozgrywanym na Filipinach turnieju Bułgarzy doznali w wielkim finale, ulegając 1:3 Włochom. Srebrny medal, wywalczony w Azji, był dla tej ekipy powtórzeniem najlepszego wyniku w historii. Poprzednie wicemistrzostwo świata drużyna z południowo-wschodniej części Europy zdobyła w 1970 roku.

Nic więc dziwnego, że na powrót siatkarzy do kraju przybyły we wtorek (30 września) tłumy kibiców. Zawodnicy spotkali się z fanami na placu Aleksandra Newskiego w Sofii i nie tylko podziękowali im za wsparcie, ale i... odważnie zadeklarowali, że przywiezione z Filipin srebro to dopiero początek medalowej drogi Bułgarii, której głównym celem ma być olimpijskie złoto w Los Angeles.

- Bułgaria zawsze stała i zawsze będzie stać siatkówką. Nie dajcie sobie wmawiać, że spotykamy się w takich okolicznościach po raz ostatni. Chcę podziękować wszystkim kibicom i powiedzieć moim kolegom z drużyny, że są moimi bohaterami. Jestem dumny, że mogłem dzielić z nimi boisko, a do władz Sofii mam radę, by szukali większego placu, bo w 2028 roku wrócimy tu ze złotym medalem igrzysk olimpijskich - powiedział Rusi Żelew, przyjmujący bułgarskiej kadry.

"Junacy", poza wicemistrzostwem świata, zgarnęli również dwie nagrody indywidualne. W Drużynie Marzeń turnieju znaleźli się przyjmujący Aleksandar Nikołow oraz środkowy Aleks Grozdanow.