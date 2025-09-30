Kurek wzruszony na lotnisku. Co za niespodzianka od żony!

We wtorek, 30 września, na lotnisku w Warszawie zameldowała się reprezentacja Polski, która powróciła z mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Na Biało-Czerwonych czekało mnóstwo fanów, którzy chcieli podziękować zawodnikom za emocjonujące mecze, walkę do końca i brązowy medal MŚ.

Wśród kibiców była także żona Bartosza Kurka - Anna, która nie miała wątpliwości, kto był najlepszym zawodnikiem turnieju. Z tego powodu przy powitaniu bez wahania wręczyła mężowi wyjątkowy prezent. Była to... tabliczka z napisem: "Bartozy - najlepszy na świecie". Siatkarz nie krył wzruszenia po otrzymaniu niespodzianki.

Polacy na mistrzostwach świata zajęli pierwsze miejsce w grupie B, pokonując Rumunię, Katar i Holandię. W 1/8 nie dali szans Kanadzie, a w ćwierćfinale Turcji. Dopiero w półfinale podopieczni Nikoli Grbicia musieli uznać wyższość Włochów i zagrać w meczu o brąz. W nim stanęli naprzeciw Czechom, z którymi rozprawili się tracąc jednego seta.

MR, Polsat Sport