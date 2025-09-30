Kurek wzruszony na lotnisku. Co za niespodzianka od żony!

Siatkówka

We wtorek, 30 września, reprezentacja Polski wróciła z mistrzostw świata z Filipin, gdzie zdobyła brązowy medal. Na lotnisku mnóstwo kibiców powitało Biało-Czerwonych. Wśród nich obecna była żona Bartosza Kurka, która wręczyła mężowi niesamowity prezent.

Kurek wzruszony na lotnisku. Co za niespodzianka od żony!
fot. Polsat Sport
Bartosz Kurek dostał prezent od żony

We wtorek, 30 września, na lotnisku w Warszawie zameldowała się reprezentacja Polski, która powróciła z mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Na Biało-Czerwonych czekało mnóstwo fanów, którzy chcieli podziękować zawodnikom za emocjonujące mecze, walkę do końca i brązowy medal MŚ.

 

Wśród kibiców była także żona Bartosza Kurka - Anna, która nie miała wątpliwości, kto był najlepszym zawodnikiem turnieju. Z tego powodu przy powitaniu bez wahania wręczyła mężowi wyjątkowy prezent. Była to... tabliczka z napisem: "Bartozy - najlepszy na świecie". Siatkarz nie krył wzruszenia po otrzymaniu niespodzianki.

 

Polacy na mistrzostwach świata zajęli pierwsze miejsce w grupie B, pokonując Rumunię, Katar i Holandię. W 1/8 nie dali szans Kanadzie, a w ćwierćfinale Turcji. Dopiero w półfinale podopieczni Nikoli Grbicia musieli uznać wyższość Włochów i zagrać w meczu o brąz. W nim stanęli naprzeciw Czechom, z którymi rozprawili się tracąc jednego seta.

MR, Polsat Sport
BARTOSZ KUREKMISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
