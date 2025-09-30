Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - Hamrun. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Polska jest jedynym krajem, który wprowadził aż cztery drużyny do Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Za jednego z największych faworytów uznawana jest Fiorentina, która dwukrotnie wystąpiła w finale LK, za każdym razem przegrywając - w 2023 i 2024 roku.

To piąta w historii edycja "najmłodszego dziecka UEFA", a druga z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda ekipa zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogły podczas losowania trafić na siebie, więc nie było ryzyka np. polsko-polskich pojedynków.

W pierwszej kolejce Jagiellonia mierzy się z maltańskim Hamrun.

Jagiellonia - Hamrun. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Jagiellonia - Hamrun? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.