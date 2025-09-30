Liga Konferencji: Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Skład fazy ligowej obecnej edycji LK nie jest zbyt imponujący. Brakuje np. tak utytułowanej drużyny jak Chelsea Londyn, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała we Wrocławiu Betis Sewilla 4:1, a półtora miesiąca później wywalczyła w USA klubowe mistrzostwo świata.

Tym razem wśród uczestników znalazły się m.in. maltański Hamrun Spartans, Lincoln Red Imps z Gibraltaru, islandzki Breidablik, Shkendija Tetowo z Macedonii Północnej, FC Noah z Armenii, Drita Gnjilane z Kosowa czy fiński KuPS Kuopio.

Lech, Raków, Legia i Jagiellonia wystąpią w 1. kolejce przed własną publicznością, przy czym częstochowski zespół jako gospodarz gra w Sosnowcu. "Kolejorz", który tegoroczną przygodę z europejskimi pucharami rozpoczął w Lidze Mistrzów, podejmie Rapid Wiedeń.

Lech - Rapid. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Lech - Rapid? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.