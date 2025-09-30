Liga Konferencji: Legia Warszawa - Samsunspor. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

To piąta w historii edycja "najmłodszego dziecka UEFA", a druga z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda ekipa zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogły podczas losowania trafić na siebie, więc nie było ryzyka np. polsko-polskich pojedynków.

Legia zagra w pierwszej kolejce z Samsunsporem. W tureckim zespole występuje m.in. bramkarz Albert Posiadała (wypożyczony z norweskiego Molde) oraz zagraniczni piłkarze znani z występów w "Kolejorzu" - słowacki obrońca Lubomir Satka i leczący obecnie kontuzję portugalski pomocnik Afonso Sousa.

Legia - Samsunspor. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Legia - Samsunspor? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.