Liga Konferencji: Raków Częstochowa - Universitatea Craiova. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova to mecz w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Raków - Craiova? Jaki wynik?

fot. PAP
Trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun

Polska jest jedynym krajem, który wprowadził aż cztery drużyny do Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Nikt inny nie ma w fazie zasadniczej LK nawet trzech przedstawicieli. Natomiast po dwóch - Cypr (Omonia Nikozja, AEK Larnaka), Czechy (Sparta Praga, Sigma Ołomuniec), Irlandia (Shamrock Rovers, Shelbourne) oraz Ukraina (Szachtar Donieck, Dynamo Kijów).

 

Lech, Raków, Legia i Jagiellonia wystąpią w 1. kolejce przed własną publicznością, przy czym częstochowski zespół jako gospodarz gra w Sosnowcu. "Medaliki" podejmą Universitateę Craiova. 

 

Raków zmierzy się jeszcze z Sigmą, Spartą Praga, Rapidem, Zrinjskim Mostar i Omonią Nikozja. 

Raków - Craiova. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Raków - Craiova? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie. 

