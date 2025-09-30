Liga Mistrzów: Wyniki meczów - 30.09

Druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpoczęła się we wtorek 30 września. Tego dnia szale zwycięstwa na swoją stronę przechyliły między innymi takie ekipy jak Real Madryt, Inter Mediolan czy Bayern Monachium.

Nie zabrakło też niespodzianek. Wystarczy wspomnieć, że gorycz porażki musiał przełknąć Liverpool. Lepsza od angielskiej drużyny okazała się ekipa Galatasaray. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Victor Osimhen.

W środę odbędą się kolejne spotkania europejskiego pucharu. Ciekawość kibiców na pewno wzbudzi spotkanie pomiędzy dwoma potęgami ze Starego Kontynentu: Barceloną i Paris Saint-Germain.

Poniżej prezentujemy wyniki wtorkowych meczów drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Wyniki Ligi Mistrzów - 30 września:

Atalanta Bergamo - Club Brugge 2:1 (0:1)

Bramki: Lazar Samardzi 74 (rzut karny), Mario Pasalic 87 - Christos Tzolis 38

Kairat Ałmaty - Real Madryt 0:5 (0:1)

Bramki: Kylian Mbappe 25 (rzut karny), 52, 75, Eduardo Camavinga 80, Brahim Diaz 90+3

Atletico Madryt - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)

Bramki: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 (rzut karny)

Bodo/Glimt - Tottenham 2:2 (0:0)

Bramki: Jens Hauge 53, 66 - Micky van de Ven 68, Jostein Maurstad Gundersen 89 (gol samobójczy)



Chelsea - Benfica 1:0 (1:0)

Bramka: Richard Rios 18 (gol samobójczy)

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

Bramka: Victor Osimhen 16 (rzut karny)

Inter Mediolan - Slavia Praga 3:0 (2:0)

Bramki: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34

Olympique Marsylia - Ajax AFC 4:0 (3:0)

Bramki: Igor Paixao 6, 11, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52

Pafos FC - Bayern Monachium 1:5 (1:4)

Bramki: Mislav Orsic 45 - Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69

AA, Polsat Sport