Organizatorzy French Open ogłosili światu decyzję. Ważna informacja dla Świątek i spółki

"Podczas kolejnego turnieju Roland-Garros, FFT będzie nadal prezentować doskonałość francuskiego sędziowania, uznawaną na całym świecie, co przynosi pełną satysfakcję organizatorom turnieju" – wyjaśniła federacja w komunikacie prasowym.

Podczas edycji w 2025 roku na paryskich kortach obecnych było 404 sędziów, w tym 284 francuskich, poinformowała FFT.

Organizatorzy paryskiego turnieju uważają, że na kortach ziemnych elektroniczne sędziowanie nie jest jeszcze na tyle wydajne, aby zastąpić ludzkie oko. French Open - w roku 2026 odbędzie się w dniach 18 maja – 7 czerwca - to jedyna impreza Wielkiego Szlema, w którym nadal pracują sędziowie liniowi, co stanowi przełamanie obecnego trendu.

Australian Open i US Open wdrożyły elektroniczne sędziowanie w 2021 roku, a Wimbledon w 2025 roku.