Po raz trzeci z rzędu! Sinner znów w finale

W półfinałach najwyżej rozstawiony Sinner po raz jednasty w bezpośrednich meczach pokonał, grającego z "trójką" Australijczyka Alexa de Minaura 6:4, 3:6, 6:2. Było to 41. zwycięstwo Sinnera w tym sezonie (przy pięciu porażkach). Włoch w Pekinie triumfował w roku 2023, a w kolejnym w finale uległ Hiszpanowi Carlosowi Alcarazowi.

ZOBACZ TAKŻE: Alcaraz bezkonkurencyjny w Tokio! Srogi rewanż Hiszpana

Wtorkowa wygrana Sinnera zapewniła mu dziewiąty z rzędu finał na kortach twardych, w którym w środę zmierzy się z Learnerem Tienem.

Zdecydowanie bardziej zacięty był drugi bój o prawo gry w finale. 29-letni Miedwiediew (nr 8) i o dziesięć lat młodszy leworęczny Tien, 52. w rankingu ATP, aż dziesięć razy przełamywali serwis w dwóch pierwszych setach. Pekińska publicznośc była świadkami długich wymian i zwrotów akcji. Od początku decydującej partii Rosjanin utykał, aż wreszcie przy stanie 0:4 postanowił skreczować.

Młody Amerykanin po tym sukcesie awansuje do czwartej dziesiątki światowej listy. Jeszcze nie miał okazji zmierzyć się z Sinnerem.