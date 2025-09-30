Początek Ligi Konferencji bez kluczowego gracza. Opuści też zgrupowanie kadry
„Kamil Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej podczas drugiej połowy meczu z Pogonią Szczecin” - poinformował klub piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa na platformie X. Zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Edwarda Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej.
Piątkowski trafił do Legii w końcówce okna transferowego z RB Salzburg. 25-letni obrońca szybko stał się liderem stołecznej jedenastki. Zagrał w czterech meczach tego sezonu ekstraklasy, a w piątek mógł liczyć na powołanie przez selekcjonera Jana Urbana do kadry na mecze z Nową Zelandią (9 października) i Litwą (12 października).
ZOBACZ TAKŻE: Piątek w dobrej formie przed zgrupowaniem! Polak z kolejnym golem
Piłkarz opuści również dwa najbliższe mecze Legii. Klub 2 października w 1. kolejce Ligi Konferencji podejmie turecki Samsunspor. Trzy dni później warszawianie w 11. kolejce ligowej zmierzą się na wyjeździe z liderem - Górnikiem Zabrze.
Przejdź na Polsatsport.pl