Początek Ligi Konferencji bez kluczowego gracza. Opuści też zgrupowanie kadry

Piątkowski trafił do Legii w końcówce okna transferowego z RB Salzburg. 25-letni obrońca szybko stał się liderem stołecznej jedenastki. Zagrał w czterech meczach tego sezonu ekstraklasy, a w piątek mógł liczyć na powołanie przez selekcjonera Jana Urbana do kadry na mecze z Nową Zelandią (9 października) i Litwą (12 października).

Piłkarz opuści również dwa najbliższe mecze Legii. Klub 2 października w 1. kolejce Ligi Konferencji podejmie turecki Samsunspor. Trzy dni później warszawianie w 11. kolejce ligowej zmierzą się na wyjeździe z liderem - Górnikiem Zabrze.

psl, PAP