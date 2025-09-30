Polsat Futbol Cast - 01.10. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami pierwsze mecze polskich klubów w tej edycji Ligi Konferencji. Jak poradzą sobie ekipy znad Wisły? Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Polsat Futbol Cast - 01.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

W czwartek rozpocznie się kolejna edycja Ligi Konferencji. W fazie ligowej najmłodszego europejskiego pucharu wystąpią aż cztery polskie drużyny: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Jak na arenie międzynarodowej poradzą sobie zespoły znad Wisły? 

 

Właśnie na to pytanie spróbują odpowiedzieć Tomasz Hajto i Roman Kołtoń w środowym programie Polsat Futbol Cast. Nasi eksperci porozmawiają również o nadchodzących spotkania Ligi Europy, a także o rozegranych i zbliżających się starciach w Lidze Mistrzów. Które drużyny w tym sezonie mają szansę na triumfy w Europie? 

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

AA, Polsat Sport
LIGA EUROPYLIGA KONFERENCJILIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CAST
