Polscy siatkarze wrócili z Filipin. Kibice przywitali ich na lotnisku (ZDJĘCIA)
Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła już z Filipin, gdzie sięgnęła po brązowy medal mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zostali przywitani na lotnisku w Warszawie przez sporą rzeszę fanów, a następnie wzięli udział w specjalnej konferencji prasowej.
Polscy siatkarze brali udział w mistrzostwach świata, które rozpoczęły się w połowie września. Biało-Czerwoni zgodnie z planem odnieśli komplet zwycięstw w fazie grupowej, pokonując Rumunię, Katar oraz Holandię. Z kolei w 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia zwyciężyli Kanadę, a w ćwierćfinale Turcję.
Przeszkodą nie do pokonania okazały się Włochy w półfinale. Porażka oznaczała grę o trzecie miejsce z Czechami, co zakończyło się powodzeniem. W efekcie wicemistrzowie olimpijscy wrócili do kraju z brązowymi medalami.
We wtorkowe popołudnie zostali przywitani na lotnisku w Warszawie przez sporą rzeszę kibiców, która chciała podziękować im za grę na Filipinach. Następnie ekipa Grbicia udała się do pobliskiego hotelu, gdzie została zorganizowana konferencja prasowa.
- Jesteśmy zmęczeni, pewnie też nieco rozczarowani, jak każdy, ale wydaje się, że mamy co świętować. Od czterech lat jako jedyny zespół z każdej imprezy wracamy z medalem, to zaczyna być coś normalnego. Jednak w tym sezonie mieliśmy dużo problemów, sporo zmieniło się w reprezentacji, zarówno w sztabie, jak i w drużynie. Nie było z nami dużo zawodników z igrzysk w Paryżu, a z drugiej strony sporo zawodników pierwszy raz grało w Lidze Narodów i mistrzostwach świata. Dlatego te emocje są mieszane. Dlatego teraz mamy "tylko" brązowy medal, a o więcej postaramy się za dwa lata przed własnymi kibicami - powiedział serbski szkoleniowiec.
