Portugalczycy znów rozpisują się o Bednarku i Kiwiorze. Tylko spójrz!

W poniedziałek, 29 września, FC Porto zdecydowanie pokonało w ramach siódmej kolejki portugalskiej Ekstraklasy FC Arouca aż 4:0. Polski duet, Bednarek i Kiwior, zagrał od pierwszej do ostatniej minuty spotkania i znowu zaliczył czyste konto.

ZOBACZ TAKŻE: Ważny dzień dla Lewandowskiego i spółki! Powrót już blisko

Przy bramce na 1:0 duży wkład miał Bednarek. To od jego długiego podania rozpoczęła się akcja ofensywna zakończona bramką. Nie umknęło to tamtejszym mediom - portugalski dziennik "A Bola" wystawił noty wszystkim zawodnikom "Smoków", a Polacy mieli prawo oczekiwać wysokich ocen.

W dziesięciostopniowej skali Bednarek otrzymał "6". "Długie podanie polskiego szeryfa - i błąd Popovicia - doprowadziły do ​​pierwszej bramki w meczu. Spokój i dowodzenie w defensywie i kolejne 90 minut bez straty gola" - napisał dziennik o 29-latku.

Kiwior dostał identyczną ocenę. "Nie chcąc być gorszym od swojego rodaka i partnera z linii obrony, zaliczył kolejny bezbłędny występ. Zachowywał spokój w kontrolowaniu linii defensywnej, co jest zgodne z jego stylem gry" - przyznano 25-letniemu stoperowi.

Serwis goalpoint.pt również ocenił piłkarzy Porto. Bednarkowi przypadła "7" - jedna z najlepszych ocen w zespole, Kiwior wypadł nieco gorzej - uzyskał ocenę 5,6.

FC Porto znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli, mając na koncie komplet punktów po rozegranych siedmiu spotkaniach. Co więcej, klub stracił dotychczas tylko jedną bramkę, a zdobył 19.

Kolejny mecz ligowy podopieczni Francesco Farioli zagrają w niedzielę 5 października z Benfiką, której szkoleniowcem jest Jose Mourinho. Jednak wcześniej, 2 października, "Smoki" podejmą drużynę Crveny zvezdy w drugiej kolejce fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

MR, Polsat Sport