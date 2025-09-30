Portugalczycy znów rozpisują się o Bednarku i Kiwiorze. Tylko spójrz!

FC Porto pewnie pokonało na wyjeździe FC Arouca 4:0 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy. W pierwszym składzie drużyny gości wyszli polscy obrońcy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Po raz kolejny duet stoperów zagrał na zero z tyłu. Portugalskie media oceniły występ naszych rodaków.

fot. PAP/Polsat Sport
Jan Bednarek i Jakub Kiwior
  • FC Porto pokonało FC Arouca 4:0 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy
  • Polski duet Bednarek i Kiwior rozegrał pełne spotkanie, zachowując czyste konto
  • Bednarek przyczynił się do pierwszej bramki swoim długim podaniem
  • Portugalska prasa doceniła występy Polaków, wystawiając im wysokie noty
  • Bednarek otrzymał ocenę 6 od "A Boli" za spokój i dowodzenie w defensywie
  • Kiwior również został oceniony na 6 przez "A Bolę" za bezbłędny występ i kontrolę linii obrony
  • Serwis goalpoint.pt przyznał Bednarkowi ocenę 7, a Kiwiorowi 5,6
  • FC Porto prowadzi w tabeli z kompletem punktów i imponującym bilansem bramkowym

W poniedziałek, 29 września, FC Porto zdecydowanie pokonało w ramach siódmej kolejki portugalskiej Ekstraklasy FC Arouca aż 4:0. Polski duet, Bednarek i Kiwior, zagrał od pierwszej do ostatniej minuty spotkania i znowu zaliczył czyste konto. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważny dzień dla Lewandowskiego i spółki! Powrót już blisko

 

Przy bramce na 1:0 duży wkład miał Bednarek. To od jego długiego podania rozpoczęła się akcja ofensywna zakończona bramką. Nie umknęło to tamtejszym mediom - portugalski dziennik "A Bola" wystawił noty wszystkim zawodnikom "Smoków", a Polacy mieli prawo oczekiwać wysokich ocen. 

 

W dziesięciostopniowej skali Bednarek otrzymał "6". "Długie podanie polskiego szeryfa - i błąd Popovicia - doprowadziły do ​​pierwszej bramki w meczu. Spokój i dowodzenie w defensywie i kolejne 90 minut bez straty gola" - napisał dziennik o 29-latku.

 

Kiwior dostał identyczną ocenę. "Nie chcąc być gorszym od swojego rodaka i partnera z linii obrony, zaliczył kolejny bezbłędny występ. Zachowywał spokój w kontrolowaniu linii defensywnej, co jest zgodne z jego stylem gry" - przyznano 25-letniemu stoperowi.

 

Serwis goalpoint.pt również ocenił piłkarzy Porto. Bednarkowi przypadła "7" - jedna z najlepszych ocen w zespole, Kiwior wypadł nieco gorzej - uzyskał ocenę 5,6.

 

FC Porto znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli, mając na koncie komplet punktów po rozegranych siedmiu spotkaniach. Co więcej, klub stracił dotychczas tylko jedną bramkę, a zdobył 19. 

 

Kolejny mecz ligowy podopieczni Francesco Farioli zagrają w niedzielę 5 października z Benfiką, której szkoleniowcem jest Jose Mourinho. Jednak wcześniej, 2 października, "Smoki" podejmą drużynę Crveny zvezdy w drugiej kolejce fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

MR, Polsat Sport
