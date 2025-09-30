Rychło w czas. Remont stadionu Jagiellonii zakończony tuż przed startem LK

W czwartek Jagiellonia zagra tam mecz Ligi Konferencji z maltańskim Hamrun Spartans.

Jako pierwsi jakość nowej murawy na białostockim stadionie sprawdzą podczas treningu właśnie piłkarze Hamrun, bo zgodnie z zasadami UEFA, dzień przed meczem mają prawo odbyć trening w porze meczu na boisku, gdzie spotkanie będzie rozgrywane; taki trening zaplanowano na środę na godz. 18.45. Jagiellonia tradycyjnie będzie trenowała przed meczem w swoim ośrodku treningowym.

Prace trwały od 2 września i obejmowały nie tylko wymianę murawy (pełna jej wymiana poprzednio miała miejsce 10 lat, a we fragmentach - 7 lat temu), ale też remont podziemnych instalacji. Żeby w ogóle mogło do tych prac dojść, Jagiellonia zagrała 19 września na wyjeździe mecz ekstraklasy z Wisłą Płock, którego - według terminarza rozgrywek - w jesiennej rundzie powinna być gospodarzem.

We wrześniu białostoczanie zagrali wyłącznie na wyjazdach i były to łącznie cztery mecze ligowe, bo również zaległe spotkanie z Legią Warszawa, oraz terminowe - z Piastem Gliwice i Lechem Poznań.

- Było to bardzo duże wyzwanie biorąc pod uwagę krótki czas, ale udało się roboty przeprowadzić terminowo, szczególnie jeśli chodzi o roboty ziemne, wymianę instalacji, ogrzewanie, nawadnianie i częściowo drenaż - powiedział o zakończonej inwestycji prezes Mielko.

- Okazało się, że stan drenażu nie jest zły, co nieco zmniejszyło to zakres prac i obniżyło koszty. Pogoda też dopisała i wykonawca sprawnie działał. Przywieziona z Holandii murawa leży, teraz zostaje nam jej pielęgnacja - dodał.

Zwrócił uwagę, że teraz każdy dzień ma znaczenie dla procesu ukorzeniania się trawy; wskazał na różnice w murawie tam, gdzie jest trawa rozłożona jako pierwsza, bo z Holandii przyjechały dwa duże transporty.

Wszystkie prace kosztowały ok. 3,3 mln zł brutto, na wtorek zaplanowano ich odbiory techniczne. Ponieważ wymiana drenażu objęła mniejszy zakres prac, zaoszczędzono blisko 300 tys. zł. Spółka Stadion Miejski zamierza za to kupić dodatkowe lampy do doświetlania murawy i podtrzymania wegetacji trawy w okresach, gdy nie ma słońca.