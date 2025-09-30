San Siro zostanie zburzone? Zapadła decyzja

Po trwającej ponad 11 godzin debacie, obejmującej 239 poprawek, uchwała w sprawie sprzedaży stadionu i otaczających go terenów o łącznej powierzchni 28 hektarów, należących do miasta Mediolan, została przyjęta 24 głosami za, 20 przeciw i dwoma wstrzymującymi. Głosowanie zakończyło się we wtorek o godzinie 3.46.

AC Milan i Inter Mediolan mają zapłacić 197 milionów euro za obecny stadion i przyległe parkingi, na których planują budowę nowej areny, którą nadal będą współdzielić. Nowe San Siro, o pojemności 71,5 tys. miejsc, ma zostać ukończone w 2031 roku i będzie kosztowało oba kluby 1,2 miliarda euro. Projekt obiektu przygotują firmy architektoniczne Foster + Partners i MANICA.

Obecny stadion, jeden z najsłynniejszych w Europie, jest największym we Włoszech i może pomieścić 75 tys. widzów. Został otwarty w 1926 roku, a później wielokrotnie remontowany, obecnie nie spełnia już oczekiwań kibiców i klubów, które chcą zwiększyć przychody z działalności stadionowej.

San Siro ma być w dużej części zburzone, gdy budowa nowego obiektu dobiegnie końca. Pozostałości starego stadionu, którego jedna z trybun jest zabytkiem, mają zostać włączone do projektu nieruchomości biurowych i sportowych.

Inter i Milan rozpoczęły wstępny projekt nowego San Siro w 2019 roku, ale porzuciły go w 2023 roku z powodu powolnego procesu administracyjnego. Później rozważały możliwość budowy stadionu na obrzeżach Mediolanu, po czym ponownie skupiły się na San Siro, gdzie mają swoją historyczną siedzibę.

Na San Siro 6 lutego odbędzie się ceremonia otwarcia przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

MR, PAP