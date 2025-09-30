Siatkarska mistrzyni świata zdradziła, którego sportowca podziwia. To znany piłkarz

Egonu, która gra w ekipie z Lombardii od sezonu 2023/2024, niedawno przedłużyła z klubem kontrakt na kolejne dwa lata, zostając przy okazji - po transferze Alessii Orro do Fenerbahce Medicana Stambuł - nową kapitan zespołu. Zawodniczka przyznała w rozmowie z klubowymi mediami, że funkcję tę przyjęła z ogromnym entuzjazmem.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze wciąż na szczycie! Taka informacja na koniec sezonu

- Założenie kapitańskiej opaski jest zaszczytem i wielką odpowiedzialnością, którą przyjęłam z dużym entuzjazmem. Nie mogę się doczekać, by dołączyć do moich klubowych koleżanek i zacząć nowy sezon. Przed nami długa podróż, ale jestem pewna, że z odpowiednią determinacją osiągniemy wielkie rzeczy - podkreśliła mistrzyni świata.

Atakująca reprezentacji Włoch przyznała również, którego sportowca podziwia za cechy przywódcze i od którego chciałaby czerpać wzorce w nowej dla siebie roli. Okazało się, że jest to... znany piłkarz Interu Mediolan.

- Dla mnie przykładem prawdziwego lidera jest Lautaro Martinez. Bardzo podziwiam jego cechy przywódcze. Chciałabym spotkać się z nim osobiście, by porozmawiać z nim, w jaki sposób utrzymuje jedność w zespole i sprawia, że każdy gracz czuje się częścią drużyny. Mogłabym się od niego wiele nauczyć i jestem przekonana, że prędzej czy później dojdzie do naszego spotkania - dodała Egonu.

Paola Egonu zdobyła z klubem dwa medale Ligi Mistrzyń (srebro 2024, brąz 2025) oraz wicemistrzostwo Włoch (2025). Wcześniej grała w barwach Vakifbanku Stambuł (2022-2023), w Imoco Volley Conegliano (2019-2022) oraz w drużynie Igor Gorgonzola Novara (2017-2019). Z reprezentacją Italii wywalczyła w tym roku mistrzostwo świata. W rozegranym w Tajlandii turnieju zdobyła 129 punktów (w siedmiu meczach), co dało jej czwarte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących.

Obok złotego medalu MŚ, Egonu ma w swojej bogatej kolekcji trofeów m.in. mistrzostwo olimpijskie (2024), mistrzostwo Europy (2025), dwa tytuły mistrzyni Włoch (2021, 2022) oraz po trzy triumfy w Lidze Narodów (2022, 2024, 2025) i Lidze Mistrzyń (2019, 2021, 2023).

Od sezonu 2024/2025 trenerem drużyny Numia Vero Volley Mediolan jest selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini. W nadchodzącej ligowej kampanii Egonu będzie liderką jego ekipy. Zagrają w niej również trzy inne mistrzynie świata z tego roku - środkowe Anna Danesi i Benedetta Sartori oraz libero Eleonora Fersino.

Rozgrywki włoskiej Serie A1 siatkarek rozpoczną się 6 października.