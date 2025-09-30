Siatkarska mistrzyni świata zdradziła, którego sportowca podziwia. To znany piłkarz

Robert IwanekSiatkówka

Paola Egonu, świeżo upieczona siatkarska mistrzyni świata, będzie w nadchodzącym sezonie kapitan drużyny Numia Vero Volley Milano. W rozmowie z włoskimi mediami zawodniczka zdradziła, od którego sportowca chciałaby przejąć cechy przywódcze, tak potrzebne w nowej dla niej roli.

Siatkarska mistrzyni świata zdradziła, którego sportowca podziwia. To znany piłkarz
Fot. PAP
Paola Egonu przyznała, że podziwia cechy przywódcze Lautaro Martineza, piłkarza Interu Mediolan

Egonu, która gra w ekipie z Lombardii od sezonu 2023/2024, niedawno przedłużyła z klubem kontrakt na kolejne dwa lata, zostając przy okazji - po transferze Alessii Orro do Fenerbahce Medicana Stambuł - nową kapitan zespołu. Zawodniczka przyznała w rozmowie z klubowymi mediami, że funkcję tę przyjęła z ogromnym entuzjazmem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze wciąż na szczycie! Taka informacja na koniec sezonu

 

- Założenie kapitańskiej opaski jest zaszczytem i wielką odpowiedzialnością, którą przyjęłam z dużym entuzjazmem. Nie mogę się doczekać, by dołączyć do moich klubowych koleżanek i zacząć nowy sezon. Przed nami długa podróż, ale jestem pewna, że z odpowiednią determinacją osiągniemy wielkie rzeczy - podkreśliła mistrzyni świata.

 

Atakująca reprezentacji Włoch przyznała również, którego sportowca podziwia za cechy przywódcze i od którego chciałaby czerpać wzorce w nowej dla siebie roli. Okazało się, że jest to... znany piłkarz Interu Mediolan.

 

- Dla mnie przykładem prawdziwego lidera jest Lautaro Martinez. Bardzo podziwiam jego cechy przywódcze. Chciałabym spotkać się z nim osobiście, by porozmawiać z nim, w jaki sposób utrzymuje jedność w zespole i sprawia, że każdy gracz czuje się częścią drużyny. Mogłabym się od niego wiele nauczyć i jestem przekonana, że prędzej czy później dojdzie do naszego spotkania - dodała Egonu.

 

Paola Egonu zdobyła z klubem dwa medale Ligi Mistrzyń (srebro 2024, brąz 2025) oraz wicemistrzostwo Włoch (2025). Wcześniej grała w barwach Vakifbanku Stambuł (2022-2023), w Imoco Volley Conegliano (2019-2022) oraz w drużynie Igor Gorgonzola Novara (2017-2019). Z reprezentacją Italii wywalczyła w tym roku mistrzostwo świata. W rozegranym w Tajlandii turnieju zdobyła 129 punktów (w siedmiu meczach), co dało jej czwarte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących.

 

Obok złotego medalu MŚ, Egonu ma w swojej bogatej kolekcji trofeów m.in. mistrzostwo olimpijskie (2024), mistrzostwo Europy (2025), dwa tytuły mistrzyni Włoch (2021, 2022) oraz po trzy triumfy w Lidze Narodów (2022, 2024, 2025) i Lidze Mistrzyń (2019, 2021, 2023).

 

Od sezonu 2024/2025 trenerem drużyny Numia Vero Volley Mediolan jest selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini. W nadchodzącej ligowej kampanii Egonu będzie liderką jego ekipy. Zagrają w niej również trzy inne mistrzynie świata z tego roku - środkowe Anna Danesi i Benedetta Sartori oraz libero Eleonora Fersino.

 

Rozgrywki włoskiej Serie A1 siatkarek rozpoczną się 6 października.

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEINTER MEDIOLANLAUTARO MARTINEZNUMIA VERO VOLLEY MEDIOLANNUMIA VERO VOLLEY MILANOPAOLA EGONUPIŁKA NOŻNASIATKÓWKAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Świderski przywitał reprezentację Polski w Warszawie. "Wielkie podziękowania"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 