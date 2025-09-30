Sukcesy polskich wioślarzy. Medaliści mistrzostw świata wrócili do kraju

Reprezentacja Polski wróciła do kraju z mistrzostw świata w Szanghaju w wioślarstwie, skąd przywiozła dwa medale. Złoty wywalczyła męska dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup, a brąz czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak.

Fot. PAP
Brązowi medaliści w czwórce podwójnej: Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak, Konrad Domański oraz trenerzy Aleksander Wojciechowski (z lewej) i Rafał Dziekoński (z prawej)

– Te sukcesy pokazują, że polskie wioślarstwo ma stabilne fundamenty i wciąż się rozwija. Z niecierpliwością czekamy na kolejne starty, a w perspektywie trzyletniego cyklu przygotowań do Los Angeles 2028 wierzymy, że stać nas na jeszcze więcej – powiedział Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

 

Zawodnicy na warszawskim lotnisku Okęcie nie kryli radości z osiągniętych wyników i podkreślali, że sukces był owocem długiej pracy i wspólnej determinacji.

 

– To były bardzo trudne regaty, ale pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do końca. Brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nauczył nas, jak radzić sobie z presją i dodał nam pewności siebie. To nam bardzo pomogło – mogliśmy się skupić wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej się przygotować i popłynąć – powiedział złoty medalista Mateusz Biskup.

 

– Ten medal ma dla mnie ogromne znaczenie – zarówno sportowe, jak i osobiste. Tegoroczna zmiana składu była dużym wyzwaniem, bo zostałem jedynym zawodnikiem z poprzedniej czwórki. To był piękny czas, kiedy regularnie zdobywaliśmy medale, ale tamten etap dobiegł końca i musiałem to sobie poukładać w głowie. W czwórce nawet jedna zmiana jest odczuwalna, a my wymieniliśmy aż trzech zawodników. To ogromna próba, ale pokazaliśmy, że potrafimy jej sprostać. Pływanie z młodszymi kolegami daje mi dużo energii, a nasz zespół ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju – dodał Dominik Czaja, reprezentujący czwórkę podwójną.

 

Ze swej strony trener główny kadry wioseł krótkich Aleksander Wojciechowski wyraził przekonanie, że jego podopiecznych stać nas na kolejne medale, także olimpijskie.

PAP
