Triumf Interu w Lidze Mistrzów. Ponad godzina gry Zielińskiego

Inter podchodził do tego spotkania w roli faworyta. Wielu kibiców włoskiego zespołu miało nadzieję, że drużyna z Mediolanu w pełni zdominuje czeską ekipę. Śmiało można stwierdzić, że podopieczni Cristiana Chivu spełnili oczekiwania swoich fanów.

ZOBACZ TAKŻE: Faworyci nie zawiedli. Pewne zwycięstwo Realu Madryt w Lidze Mistrzów

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 30. minucie. Bramkarz czeskiego klubu Jindrich Stanek popełnił tragiczny błąd w rozegraniu piłki. Futbolówkę przejął Lautaro Martinez i bez problemu posłał ją do bramki przeciwników. Nie był to jednak koniec problemów gości w pierwszej połowie. Dokładnie cztery minuty później na listę strzelców wpisał się Denzel Dumfries. Piłkarze schodzili na przerwę przy prowadzeniu Interu 2:0.

W drugiej części rywalizacji ekipa z Półwyspu Apenińskiego prezentowała się równie dobrze. Po świetnej akcji zespołowej piłkę do bramki Slavii ponownie wpakował Martinez. W 65 minucie było już 3:0.

Piotr Zieliński z murawą pożegnał się w 67. minucie, kiedy jego miejsce na boisku zajął Nicolo Barella. Przez ponad godzinę reprezentant Polski wykonał 20 dokładnych podań z 21 prób.

Do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie potrafiła zmienić wyniku spotkania. Tym samym Inter sięgnął po swoje drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce zespół z Mediolanu pokonał Ajax.

Inter Mediolan - Slavia Praga 3:0 (2:0)

Bramki: Lautaro Martinez 30, 67 Denzel Dumfries 34

Inter Mediolan: Yann Sommer - Yann Bisseck (Manuel Akanji 67), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries (Matteo Darmian 76), Piotr Zieliński (Nicolo Barella 67), Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco - Marcus Thuram (Ange-Yoan Bonny 67), Lautaro Martinez (Francesco Pio Esposito 66)

Slavia Praga: Jindrich Stanek - Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, David Zima, Daiki Hashioka (Mojmir Chytil 83) - David Doudera (Youssoupha Mbodji 49), Oscar Dorley, Christos Zafeiris, Michal Sadilek (Ivan Schranz 46), Lukas Provod (Muhammed Cham 70) - Vasil Kusej (Tomas Chory 46)