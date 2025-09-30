Udany początek. Polski klub triumfuje w europejskim pucharze

Początek spotkania układał się raczej po myśli gości, którzy po trójce Donatasa Tarolisa prowadzili 9:4. WKS Śląsk odpowiedział na to jednak świetną serią 8:0 i dzięki zagraniom Kardre Graya i DeJona Davisa zdobywał przewagę. W pewnym momencie po akcji Issufa Sanona różnica wzrosła nawet do siedmiu punktów. Ostatecznie po rzucie z dystansu Aleksandra Wiśniewskiego po 10 minutach było 28:21.

Drugą kwartę Neptunas rozpoczął od serii 0:8, ale ekipa trenera Ainarasa Bagatskisa ponownie przejmowała inicjatywę. Dzięki akcjom Stefana Djordjevicia i Noaha Kirkwooda wracała na prowadzenie. Berucka oraz Tarolis robili jednak wszystko, aby zespół z Litwy był blisko. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:45.

Po przerwie sytuacja była bardzo wyrównana, chociaż aktywni starali się być Kadre Gray i Issuf Sanon. Arnas Velicka dwoił się i troił, aby to zespół z Kłajpedy utrzymywał się na prowadzeniu. Noah Kirkwood pomagał wrocławianom w odnalezieniu właściwego rytmu. Ostatecznie m. in. dzięki Ajdinowi Penavie po 30 minutach było 70:69.

W kolejnej części meczu zespół z ORLEN Basket Ligi znowu zaczął uciekać rywalom. Kolejne zagrania Kulikowskiego i Kirkwooda oznaczały nawet dziewięć punktów przewagi. Już do samego końca WKS Śląsk kontrolował wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie zwyciężył 95:85.

EuroCup - 1. kolejka

WKS Śląsk Wrocław - Neptunas Kłajpeda 95:85 (28:21, 19:24, 23:24, 25:16)

WKS Śląsk: Gray 21, Nizioł 15, Kirkwood 14, Kulikowski 11, Sanon 11, Davis 7, Penava 5, Coleman-Jones 4, Wiśniewski 3, Urbaniak 2, Djordjević 2;

Neptunas: Velicka 16, Karnik 14, Tarolis 13, Waterman 12, Lomazs 10, Tucker 6, Pacevicius 6, Berucka 6, Girdziunas 2, Cleary 0, Macijauskas 0.

PLK.PL