W 5. odcinku „Ninja vs Ninja” poznamy niezwykłego zawodnika z Francji. Co pokaże Clément Gravier?

Po czterech odcinkach znamy już czterech wojowników, którzy zdobyli złote bilety na power tower i tym samym zagwarantowali sobie bezpośredni awans do finału. To Samuel Folsom ze Stanów Zjednoczonych, Ole Janek z Niemiec oraz reprezentanci Polski – Witalij Orichowski i Jakub Gitlin. Kto dołączy do tego elitarnego grona?

W 5 odc. na torze w pojawią się najmocniejsi polscy ninja. Wśród nich Damian Drzewiecki – zwycięzca 8. edycji Ninja Warrior Polska, trener ninja z Łodzi, tworzący wraz z bratem Krystianem jeden z największych klubów ninja w Polsce. Damian wielokrotnie meldował się w finałach i udowodnił, że potrafi walczyć do końca. Teraz z pewnością zrobi wszystko, by znaleźć się w półfinale ze swoim bratem, Krystianem Drzewieckim, który przeszedł dalej po 1 odcinku i jak zawsze, będzie mu kibicował. Ta dwójka wspaniałych wojowników zapewnia nie tylko wielkie sportowe emocje, ale także udowadnia, jak wielka jest siła rodziny i przyjaźni.

Zobaczymy też Wojciecha Rychlewskiego, pięciokrotnego finalisty i trzykrotnego uczestnika power tower, pasjonata bushcraftu i życia w dziczy, który swoją siłą i determinacją potrafi zaskoczyć nawet największych rywali.

Wśród reprezentacji ze świata zobaczymy zawodnika z Francji, Clémenta Graviera, zwycięzcę French Ninja Warrior 2022 i Ninja World Open 2024, uczestnika ekstremalnych zawodów 200 metrów nad ziemią, który swoje wspinaczkowe doświadczenie przekłada na niezwykłą dynamikę na torze. To niezwykle mocny zawodnik, który pokaże swoją nadprzyrodzoną moc!

Będzie także Arran Pullen z Wielkiej Brytanii, specjalista od boulderingu i uczestnik prestiżowych zawodów Gov Games w Dubaju, który imponuje techniką i wytrzymałością. Poznamy też Franka Schmidpetera z Niemiec, German National Ninja Champion 2023, dwukrotnego rekordzistę świata i wicemistrza Ninja World Championships, który wbiegał na Burj Khalifa z 10-kilogramową kamizelką.

Całe widowisko, pełne napięcia i spektakularnych momentów, komentować będą niezawodni Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. 5. odcinek Ninja vs Ninja zapowiada się jak prawdziwy sportowy thriller. Tu każdy błąd może kosztować marzenia, a każdy ruch może dać przepustkę do historii.

„Ninja vs Ninja” – odcinek 5, we wtorek, o godz. 20:30 w Polsacie.

KN, Informacja prasowa