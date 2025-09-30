Ważne słowa Nikoli Grbicia. Dobitne podsumowanie sezonu reprezentacyjnego

Siatkarzy na Lotnisku Chopina w Warszawie witała spora grupa kibiców i dziennikarzy. Nastroje zawodników i sztabu po powrocie do kraju były pozytywne, a pierwszym członkiem brązowej drużyny, który zabrał głos po lądowaniu był selekcjoner kadry Nikola Grbić.

- Jesteśmy zmęczeni i jeszcze trochę rozczarowani. Mieliśmy duże oczekiwania, jak każdy. Myślę jednak, że mamy dużo powodów do świętowania. Jesteśmy jedynym zespołem w ostatnich czterech latach, który z każdego turnieju wraca z medalem. Ten jest tylko brązowy - powiedział Grbić.

Polacy w półfinale mistrzostw przegrali 0:3 z Włochami, dlatego o medal musieli walczyć w spotkaniu z reprezentacją Czech. Wygrana oznaczała miejsce na najniższym stopniu podium.

- To już zaczyna być normalne, kiedy wracamy za każdym razem z medalem. Dlatego ten brąz nie jest może wystarczający. Mieliśmy w tym sezonie dużo problemów. Zmieniliśmy wielu zawodników, zmieniliśmy dużą część sztabu, zostało w nim tylko czterech ludzi z poprzednich sezonów. Spora grupa zawodników, którzy grali na IO w Paryżu, nie była obecna. Wielu graczy po raz pierwszy grało w MŚ i w Lidze Narodów. To doświadczenie zebrane teraz, będzie bardzo ważne w przyszłości - dodał serbski trener.

Wypowiedź Grbicia w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport