Chodzi mianowicie o kwalifikację na igrzyska olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku. Według nowych regulacji przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia wywalczą mistrzowie poszczególnych kontynentów oraz dodatkowo cztery najlepsze drużyny mistrzostw świata, które poprzedzą turniej w stolicy Kalifornii. Mowa zatem o mundialu w 2027 roku, którego organizatorem będzie Polska.

Biało-Czerwoni mogą przystąpić do tych mistrzostw już pewni olimpijskiej kwalifikacji. Warunek? Triumf na mistrzostwach Europy w 2026 roku. To sprawi, że nie będziemy musieli oglądać się na inne sposoby kwalifikacji. Można uczynić to również przez Ligę Narodów w 2028 roku. W ten sposób awans uzyskają dwie reprezentacje, które dołączą do czterech najlepszych z mundialu w naszym kraju oraz mistrzów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Stawkę dwunastu uczestników igrzysk uzupełni gospodarz, czyli Stany Zjednoczone.

Przypomnijmy, że Polacy to aktualni mistrzowie Europy, którzy po złoto sięgnęli w 2023 roku we Włoszech. Przyszłoroczne zmagania na Starym Kontynencie odbędą się w Rumunii, Bułgarii, Finlandii i we Włoszech.

Takie same zasady kwalifikacji będą obowiązywać również w żeńskiej siatkówce.

Mistrzostwa Europy siatkarzy zaplanowane zostały w dniach 11 - 27 września 2026 roku.

