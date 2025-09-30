WTA w Pekinie: Anastazja Potapowa - Linda Noskova na żywo. Relacja live i wynik online

Tenis

Anastazja Potapowa kontra Linda Noskova to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Potapowa - Noskova na Polsatsport.pl.

Potapowa ma za sobą trzy zwycięskie spotkania w turnieju w Chinach. Rosjanka w żadnym z nich nie straciła choćby seta. Z kolei Noskova zaczęła rywalizację od drugiej rundy. Pierwszy mecz wygrała 2:0, a w drugim skorzystała na kreczu Qinwen Zheng przy stanie 1:1 w spotkaniu. 

 

Obie zawodniczki grały ze sobą dwukrotnie. Raz górą była Potapowa, a raz Noskova. Jak będzie tym razem? 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Potapowa - Noskova na Polsatsport.pl. 

mtu, Polsat Sport
