WTA w Pekinie: Jessica Pegula - Marta Kostjuk na żywo. Relacja live i wynik online

Tenis

Jessica Pegula kontra Marta Kostjuk to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Kostjuk na Polsatsport.pl.

Kostjuk, która zmagania w Chinach rozpoczęła od drugiej rundy, wygrała swoje oba dotychczasowe spotkania bez straty seta. Podobnym bilansem nie może pochwalić się Pegula, która co prawda w pierwszym meczu do zera pokonała Tomljanovic, ale w drugim przegrała jedną odsłonę w potyczce z Emmą Raducanu. 

 

Ukrainka i Amerykanka mierzyły się ze sobą dotąd czterokrotnie. Trzy razy lepsza była Pegula, a raz zwycięsko ze starcia wyszła Kostjuk. Jak będzie tym razem? 

 

mtu, Polsat Sport
