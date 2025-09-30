Kostjuk, która zmagania w Chinach rozpoczęła od drugiej rundy, wygrała swoje oba dotychczasowe spotkania bez straty seta. Podobnym bilansem nie może pochwalić się Pegula, która co prawda w pierwszym meczu do zera pokonała Tomljanovic, ale w drugim przegrała jedną odsłonę w potyczce z Emmą Raducanu.

Ukrainka i Amerykanka mierzyły się ze sobą dotąd czterokrotnie. Trzy razy lepsza była Pegula, a raz zwycięsko ze starcia wyszła Kostjuk. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Kostjuk na Polsatsport.pl.

mtu, Polsat Sport