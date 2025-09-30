WTA w Pekinie: Mirra Andriejewa - Sonay Kartal na żywo. Relacja live i wynik online

Mirra Andriejewa - Sonay Kartal to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Andriejewa - Kartal na Polsatsport.pl.

Faworytką tego starcia będzie Andriejewa. 18-latka plasuje się aktualnie na piątym miejscu w rankingu WTA. Swoje dwa pierwsze mecze wygrała bez straty seta. Podobnie było w przypadku Kartal, która jednak w Pekinie rozegrała już trzy mecze. Brytyjka to obecnie 81. rakieta świata. 

 

To będzie pierwsze starcie w historii obu zawodniczek. Do tej pory Andriejewa i Kartal nie miały okazji mierzyć się ze sobą. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Andriejewa - Kartal na Polsatsport.pl. 

mtu, Polsat Sport
