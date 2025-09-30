Faworytką tego starcia będzie Andriejewa. 18-latka plasuje się aktualnie na piątym miejscu w rankingu WTA. Swoje dwa pierwsze mecze wygrała bez straty seta. Podobnie było w przypadku Kartal, która jednak w Pekinie rozegrała już trzy mecze. Brytyjka to obecnie 81. rakieta świata.

To będzie pierwsze starcie w historii obu zawodniczek. Do tej pory Andriejewa i Kartal nie miały okazji mierzyć się ze sobą.

Relacja live i wynik na żywo meczu Andriejewa - Kartal na Polsatsport.pl.

mtu, Polsat Sport