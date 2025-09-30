Zmarł medalista mistrzostw Polski. Miał 22 lata

Polski Związek Łuczniczy poinformował, że 28 września zmarł członek kadry narodowej i medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych Piotr Gardocki. Miał 22 lata.

fot. PAP
Nie żyje Piotr Gardocki

"Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki, zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec. Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób" - napisał PZŁucz.

 

Poinformowano jednocześnie, że pogrzeb utalentowanego sportowca odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 11.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

PAP
