Zmarł medalista mistrzostw Polski. Miał 22 lata

"Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki, zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec. Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób" - napisał PZŁucz.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Jego triumf przeszedł do historii

Poinformowano jednocześnie, że pogrzeb utalentowanego sportowca odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 11.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

PAP