Zmiana trenera na zapleczu Ekstraklasy! Nie podano nazwiska następcy

Piłka nożna

Maciej Stolarczyk przestał być trenerem piłkarzy pierwszoligowego Górnika Łęczna. Nie jest jeszcze znane nazwisko jego następcy.

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

53-letni szkoleniowiec objął ekipę Górnika po zakończeniu poprzedniego sezonu i odejściu Pavola Stano oraz kilku piłkarzy spełniających zasadnicze role. W ich miejsce pojawili się gracze z dużo mniejszym doświadczeniem.

 

Pod wodzą Stolarczyka w 12 meczach (11 w lidze i jednym w Pucharze Polski) zespół ani razu nie wygrał, po sześć razy remisując i przegrywając. Po jedenastu kolejkach Górnik z dorobkiem sześciu punktów zajmuje przedostatnie miejsce, tracąc już pięć punktów do bezpiecznej strefy.

 

W najbliższym spotkaniu z Miedzią Legnica drużynę Górnika poprowadzi dotychczasowy asystent Stolarskiego Daniel Rusek, ale nazwisko nowego trenera powinno być znane w najbliższych dniach.

PAP
