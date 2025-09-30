Zmiana trenera na zapleczu Ekstraklasy! Nie podano nazwiska następcy

53-letni szkoleniowiec objął ekipę Górnika po zakończeniu poprzedniego sezonu i odejściu Pavola Stano oraz kilku piłkarzy spełniających zasadnicze role. W ich miejsce pojawili się gracze z dużo mniejszym doświadczeniem.

Pod wodzą Stolarczyka w 12 meczach (11 w lidze i jednym w Pucharze Polski) zespół ani razu nie wygrał, po sześć razy remisując i przegrywając. Po jedenastu kolejkach Górnik z dorobkiem sześciu punktów zajmuje przedostatnie miejsce, tracąc już pięć punktów do bezpiecznej strefy.

W najbliższym spotkaniu z Miedzią Legnica drużynę Górnika poprowadzi dotychczasowy asystent Stolarskiego Daniel Rusek, ale nazwisko nowego trenera powinno być znane w najbliższych dniach.

PAP