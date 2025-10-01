39-latek jest obecny w tourze od 20 lat. Co ciekawe, pierwszym wygranym przez niego w seniorskiej karierze turniejem był ATP w Sopocie w 2005 roku. Ostatni puchar za zwycięstwo wniósł w styczniu tego roku w Auckland. Łącznie Francuz triumfował w 13 rozgrywkach.

"Po raz pierwszy trzymałem rakietę w rękach w wieku 2,5 roku, a zawodowo zacząłem grać w, mając 18 lat. Teraz, po obchodach moich 39. urodzin zaledwie miesiąc temu, chciałbym się podzielić informacją, że nadchodzący rok będzie moim ostatnim w profesjonalnym tenisie. (...) Chociaż byłem blisko, nigdy nie wygrałem Wielkiego Szlema w swojej karierze. Nie będę udawał, że spodziewam się tego w przyszłym roku. Miałem okazję grać w złotej erze tenisa, u boku jednych z największych nazwisk w historii naszego sportu: Federera, Nadala, Djokovicia, Murraya. Nawet przegrana wydaje się epicka, gdy mierzysz się z legendą (choć muszę przyznać, że okazjonalne zwycięstwa też były dość euforyczne)" - napisał Monfils na profilu na X (dawny Twitter).

Sezon tenisowy powoli dobiega końca. Większości tenisistów pozostał już tylko miesiąc rywalizacji. Najlepszych ośmiu tego sezonu spotka się jeszcze podczas Nitto ATP Finals w Turynie w połowie listopada.