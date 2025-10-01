20 lat minęło... Znany tenisista ogłosił zakończenie kariery!
Gael Monfils ogłosił zakończenie kariery. Znany francuski tenisista w mediach społecznościowych poinformował, że rok 2026 będzie jego ostatnim spędzonym na profesjonalnych kortach.
- Gael Monfils tenisista zapowiedział, że nadchodzący rok będzie jego ostatnim w profesjonalnej karierze
- Zadebiutował w tourze 20 lat temu, a swój pierwszy seniorski tytuł zdobył w Sopocie w 2005 roku
- Łącznie Francuz triumfował w 13 turniejach, a ostatnie zwycięstwo odniósł w styczniu tego roku w Auckland
- Francuz podkreślił, że miał okazję grać w jednej z najlepszych epok tenisa, mierząc się z legendami jak Federer, Nadal, Djokovic i Murray
39-latek jest obecny w tourze od 20 lat. Co ciekawe, pierwszym wygranym przez niego w seniorskiej karierze turniejem był ATP w Sopocie w 2005 roku. Ostatni puchar za zwycięstwo wniósł w styczniu tego roku w Auckland. Łącznie Francuz triumfował w 13 rozgrywkach.
ZOBACZ TAKŻE: Rywalka wściekła na Gauff. Powiedziała jej to w twarz!
"Po raz pierwszy trzymałem rakietę w rękach w wieku 2,5 roku, a zawodowo zacząłem grać w, mając 18 lat. Teraz, po obchodach moich 39. urodzin zaledwie miesiąc temu, chciałbym się podzielić informacją, że nadchodzący rok będzie moim ostatnim w profesjonalnym tenisie. (...) Chociaż byłem blisko, nigdy nie wygrałem Wielkiego Szlema w swojej karierze. Nie będę udawał, że spodziewam się tego w przyszłym roku. Miałem okazję grać w złotej erze tenisa, u boku jednych z największych nazwisk w historii naszego sportu: Federera, Nadala, Djokovicia, Murraya. Nawet przegrana wydaje się epicka, gdy mierzysz się z legendą (choć muszę przyznać, że okazjonalne zwycięstwa też były dość euforyczne)" - napisał Monfils na profilu na X (dawny Twitter).
Sezon tenisowy powoli dobiega końca. Większości tenisistów pozostał już tylko miesiąc rywalizacji. Najlepszych ośmiu tego sezonu spotka się jeszcze podczas Nitto ATP Finals w Turynie w połowie listopada.Przejdź na Polsatsport.pl