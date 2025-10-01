Awaria silnika, lot wstrzymany. Problemy przed meczem LM
Do niepokojącego zdarzenia doszło 30 września w Portugalii. Piłkarze Sportingu nie mogli wylecieć do Włoch, gdzie już 1 października zmierzą się z Napoli w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Przyczyną wstrzymanego lotu była awaria silnika.
- Samolot Sportingu do Neapolu miał opóźnienie z powodu usterki
- Piłkarze Sportingu dotarli do Włoch w nocy
- Konferencja prasowa SSC Napoli przed meczem została odwołana
- Młodzieżowi piłkarze Sportingu również doświadczyli opóźnienia w podróży
Lizboński zespół miał wyruszyć do Neapolu około 15:00, ale ze względu na usterkę samolot mógł wyruszyć dopiero wieczorem. Na szczęście więcej problemów nie było i piłkarze Sportingu we Włoszech pojawili się w nocy.
Ze względu na nieobecność rywali, włodarze SSC Napoli zdecydowali o odwołaniu konferencji prasowej przed meczem.
Kłopoty mogą mieć również młodzieżowi piłkarze Sportingu, którzy swoje spotkanie mieli rozegrać 1 października o 14:00, a - podobnie jak seniorska drużyna - dotarli do podnóży Wezuwiusza dopiero około północy.
Mecz SSC Napoli - Sporting CP rozpocznie się w środę 1 października o 21:00.