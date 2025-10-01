Awaria silnika, lot wstrzymany. Problemy przed meczem LM

Lizboński zespół miał wyruszyć do Neapolu około 15:00, ale ze względu na usterkę samolot mógł wyruszyć dopiero wieczorem. Na szczęście więcej problemów nie było i piłkarze Sportingu we Włoszech pojawili się w nocy.

Ze względu na nieobecność rywali, włodarze SSC Napoli zdecydowali o odwołaniu konferencji prasowej przed meczem.

Kłopoty mogą mieć również młodzieżowi piłkarze Sportingu, którzy swoje spotkanie mieli rozegrać 1 października o 14:00, a - podobnie jak seniorska drużyna - dotarli do podnóży Wezuwiusza dopiero około północy.

Mecz SSC Napoli - Sporting CP rozpocznie się w środę 1 października o 21:00.

KP, Polsat Sport