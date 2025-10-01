Bogdanka LUK Lublin - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Bogdanka LUK Lublin w 2021 roku zadebiutowała w Plus Lidze. Z sezonu na sezon pięła się w górę ligowej hierarchii - najpierw zajęła 11. miejsce, kolejne rozgrywki zakończyła na 10. pozycji, a w trzecim roku była już piąta lokata. Poprzedni sezon przyniósł lubelskiej ekipie dość niespodziewane sukcesy - mistrzostwo Polski oraz triumf w Pucharze Challenge.

Jak siatkarze Bogdanki poradzą sobie w nowym sezonie? Udało się zachować trzon mistrzowskiej drużyny. Z Lublinem pożegnało się tylko trzech siatkarzy; w zespole pozostało jedenastu graczy z zeszłego sezonu, wśród nich największa gwiazda PlusLigi - Wilfredo Leon. Skład uzupełniono o trzech nowych graczy.

Najważniejsza zmiana zaszła na stanowisku trenera. Z lubelskim zespołem po dwóch latach współpracy rozstał się Massimo Botti, który poprowadzi Asseco Resovię. Jego miejsce zajął słynny Stephane Antiga, który po sześciu latach pracy w siatkówce kobiet i sukcesach z rzeszowskim Developresem, znów poprowadzi męską drużynę.

