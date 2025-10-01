Drużyna polskiego bramkarza zachwyca w Lidze Mistrzów! Kolejne zwycięstwo

Piłka nożna

Karabach Agdam ograł FC Kopenhaga 2:0 w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. 90 minut w barwach gospodarzy, którzy mają na koncie już sześć punktów, rozegrał Mateusz Kochalski.

fot. AFP

W pierwszej kolejce Karabach przegrywał z Benficą już 0:2, ale zdołał odrobić straty i niespodziewanie wygrał 3:2.

 

Nieco łatwiej poszło im w środowym meczu. Tym razem przed własną publicznością ograli FC Kopenhaga 2:0. Tym samym mają komplet sześciu punktów po dwóch kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów.

 

Karabach - FC Kopenhaga 2:0 (1:0)

Bramki: Zoubir 28, Addai 83.

 

Karabach: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarqulijew (90 Qurbanli) -Borges, Bicalho - Kaszczuk (70 Addai), Andrade (78 Bajramow), Zoubir (90 Chriso) - Duran (78 Akhundzade).

 

Kopenhaga: Kotarski - Huescas (15 Zague), Pereira, Hatzidiakos (69 Achouri), Lopez - Larsson, Lerager, Delaney (78 Madsen), Robert (46 Suzuki) - Moukoko (46 Claesson), Elyounoussi.

 

Żółte kartki: Silva, Bajramow, Akhundzade - Lopez.

 

LIGA MISTRZÓW
