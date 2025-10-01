Finał bez historii. Sinner najlepszy w Pekinie

Dzięki zwycięstwu w Pekinie Sinner nieznacznie zbliżył się do prowadzącego na liście ATP Carlosa Alcaraza. Hiszpan we wtorek triumfował w Tokio, ale zaraz po tym wycofał się z najbliższej imprezy ATP 1000 w Szanghaju.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka wściekła na Gauff. Powiedziała jej to w twarz!

24-letni Włoch, który wiosną pauzował trzy miesiące z powodu zawieszenia za złamanie przepisów antydopingowych, w tym sezonie tylko raz - na trawie w Halle - nie dotarł do finału. W Pekinie zaliczył siódmy taki mecz w tym roku; wcześniej wygrał też wielkoszlemowe imprezy w Melbourne i Londynie.

Niespełna 20-letni Tien, który po raz pierwszy dotarł do finału zawodów tej rangi, w klasyfikacji tenisistów przesunie się z 52. w okolice 35. miejsca.

Jannik Sinner - Learner Tien 6:2, 6:2