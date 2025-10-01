Grali rywale polskiej drużyny. Klub kapitana reprezentacji ze zwycięstwem

Ponitka przebywał na parkiecie 26 i pół minuty. Trafił jeden z dwóch rzutów za dwa punkty oraz wszystkie cztery wolne. Najwięcej punktów dla tureckiej ekipy, którą prowadzi nowy szkoleniowiec 36-letni Serb Marco Barac (zastąpił Dejana Radonjicę), uzyskał Amerykanin Malachi Flynn - 24, który miał także siedem zbiórek, 4 asysty, 4 przechwyty i dzięki temu wysoki wskaźnik efektywności (32).

W gr. A rywalizuje w tym sezonie także Śląsk Wrocław, który na otwarcie rywalizacji pokonał we wtorek we własnej hali Neptunas Kłajpeda 95:85.

W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2. Przed rokiem w PE występował też w tej samej grupie mistrz Polski Trefl Sopot, który uplasował się na ostatnim miejscu w tabeli (bilans 1-17).

Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27.